我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

中學生的煩惱

陳曉青（加州，灣畔中學）

我是八年級的學生，今年就要畢業了。我覺得初中和高中會有很多差別，比如，我現在最喜歡的科目和以後喜歡的科目可能不一樣。

我以前覺得數學很簡單，但是這一年我考進了進階班，數學開始變得很難，所以我現在討厭數學。即使數學很難，我還是得到了好成績，但是我常常需要用很多時間學習。

我已經覺得初中的數學很難，我更怕高中的數學，我擔心我的數學成績會不及格。

我現在最喜歡的科目是中文，因為我已經可以聽說讀寫。我的中文還不完美，但是我的媽媽、阿姨和祖父母會和我講中文練習。我同學們的家庭也會和他們講中文，我們也一起上中文課，可是大家之後會去不同高中，高中的中文課肯定不會那麼好玩，想來便讓我很傷心。

此外，明年的排球也會不一樣。因為我的朋友打排球，所以我從二年級也開始打排球，但是他後來不打了，現在只剩我在排球校隊裡。在新的高中，很多人很喜歡打排球，排球隊也很厲害，一定會比較難進。我聽說，去年五十多人參加了甄選，但是只有十二個人選上。在高中，排球會比較有挑戰性，可是也會比較好玩。

即將就讀高中讓我有些害怕。比如，我怕功課會變得更難，我可能每天要寫到十二點半才能睡覺。因為我的父母非常嚴格，我進入高中之後就要開始思考大學了，我要維持高中的成績，還要準備SAT考試；我也擔心我交不到新朋友，可能那裡的人不跟我來往，或是他們已經有了自己的社交圈。而且學校很大，我特別害怕會迷路，這樣太丟臉了！

排球對我很重要，要是我沒辦法進入排球隊，我會非常沮喪。但是我最害怕的是長大，因為長大代表更多責任。

雖然我對高中生活緊張又害怕，可是，我也期待許多東西，例如：交到新朋友、上更酷的課、加入排球隊、參加學校舞會和活動，我還想建立自己的社團：「Costco社團」！

高中有比較多機會體驗大人世界，因此高中生活是豐富的。未來的校園生活可能會改變很多，我肯定會犯錯，但是高中將會有更多新的機會，我非常期待！

Costco SAT

上一則

宜蘭縣長林姿妙 化身縣長媽媽友善生育

下一則

三代騎俠樂

延伸閱讀

家長學生多年抗議 舊金山10所初中今秋恢復代數I課程

家長學生多年抗議 舊金山10所初中今秋恢復代數I課程
代數I課程 今秋將重返舊金山十所初中

代數I課程 今秋將重返舊金山十所初中
PCC國際圓周日 數百學生參加

PCC國際圓周日 數百學生參加
美加補習學校暑期班早鳥優惠 3/16前報名五折50%off

美加補習學校暑期班早鳥優惠 3/16前報名五折50%off

熱門新聞

上海黃河路上的苔聖園、國際飯店等上海老字號，以及蝴蝶酥、生煎包、牛肉鍋貼等滬上老味道，現因陸夯劇《繁花》，人氣與銷售雙重提升。（本報系資料照片）

用言語擁抱世界——《繁花》中精采的對白

2024-04-02 02:02
齊邦媛與散文集《一生中的一天》封面合影。圖為齊邦媛2017年的受訪照片。(本報資料照片)

白先勇談齊邦媛：她是我的模範、她就是正氣歌

2024-03-31 19:54
華府櫻花季的美景。遠處白色建築即是傑佛遜紀念堂。（圖∕123RF）

櫻花劫

2024-03-31 02:02

最壞的打算

2024-04-05 02:01
筆者在洛杉磯參加一個學生的女兒出閣婚宴。（圖／作者黃思義提供）

人生何處不相逢

2024-04-05 02:00
台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。圖／報系資料照

席慕蓉憶齊邦媛來電告別：她的一生是「巨流河」的一生

2024-03-29 18:02

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業