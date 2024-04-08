我是八年級的學生，今年就要畢業了。我覺得初中和高中會有很多差別，比如，我現在最喜歡的科目和以後喜歡的科目可能不一樣。

我以前覺得數學很簡單，但是這一年我考進了進階班，數學開始變得很難，所以我現在討厭數學。即使數學很難，我還是得到了好成績，但是我常常需要用很多時間學習。

我已經覺得初中的數學很難，我更怕高中的數學，我擔心我的數學成績會不及格。

我現在最喜歡的科目是中文，因為我已經可以聽說讀寫。我的中文還不完美，但是我的媽媽、阿姨和祖父母會和我講中文練習。我同學們的家庭也會和他們講中文，我們也一起上中文課，可是大家之後會去不同高中，高中的中文課肯定不會那麼好玩，想來便讓我很傷心。

此外，明年的排球也會不一樣。因為我的朋友打排球，所以我從二年級也開始打排球，但是他後來不打了，現在只剩我在排球校隊裡。在新的高中，很多人很喜歡打排球，排球隊也很厲害，一定會比較難進。我聽說，去年五十多人參加了甄選，但是只有十二個人選上。在高中，排球會比較有挑戰性，可是也會比較好玩。

即將就讀高中讓我有些害怕。比如，我怕功課會變得更難，我可能每天要寫到十二點半才能睡覺。因為我的父母非常嚴格，我進入高中之後就要開始思考大學了，我要維持高中的成績，還要準備SAT 考試；我也擔心我交不到新朋友，可能那裡的人不跟我來往，或是他們已經有了自己的社交圈。而且學校很大，我特別害怕會迷路，這樣太丟臉了！

排球對我很重要，要是我沒辦法進入排球隊，我會非常沮喪。但是我最害怕的是長大，因為長大代表更多責任。

雖然我對高中生活緊張又害怕，可是，我也期待許多東西，例如：交到新朋友、上更酷的課、加入排球隊、參加學校舞會和活動，我還想建立自己的社團：「Costco 社團」！

高中有比較多機會體驗大人世界，因此高中生活是豐富的。未來的校園生活可能會改變很多，我肯定會犯錯，但是高中將會有更多新的機會，我非常期待！