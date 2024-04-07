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和外公釣魚

李蘭妮 （俄勒岡州，春和學園）

我和爸爸媽媽回中國的時候，跟外公一起去釣魚。去池塘的路上要拐很多個彎，讓我有一點暈車，還好沒有嘔吐。好不容易到了池塘邊，外公幫我放了一把椅子，我坐在椅子上休息了一會兒，才感覺舒服多了。

等我的狀態恢復得差不多了，我們便開始釣魚。外公先把魚竿拿出來，再把魚餌穿到魚鉤上，然後用力甩魚竿，把魚餌甩出去，魚鉤就落進了池塘裡，然後我們就坐等魚兒上鉤。

等待的時候，我跟爸爸媽媽去逛池塘旁邊的茶園。這是我第一次見到長在地上的茶葉，茶樹上有很多綠色的茶葉，園裡的梯田非常漂亮，讓我留下深刻的印象。

走出茶園，我們回到了外公釣魚的地方，可是魚竿還是一點動靜都沒有，我們只好繼續等。突然，我看到外公一邊把魚竿提起來，一邊大聲喊道：「釣到了！釣到了！」

外公把魚拉到岸邊，我們開心地跑過去看。這條魚是灰白色的，跟我的頭髮一樣長。外公用水桶從池塘裡裝了半桶水，再把魚放到桶子裡。這隻魚大大地振奮了我們，於是我們繼續釣魚。不久，又有一條魚上鉤了，但是外公沒來得及提起魚竿，魚就逃走了。後來，天慢慢地黑下來，魚兒還不上鉤，我們就回家吃晚飯了。

跟外公一起釣魚很開心也很有趣，我希望當我下次回中國的時候，還可以跟外公一起去釣魚。

釣魚

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