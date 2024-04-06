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春天的公園

任馨妮（紐約，人力中心中文學校）

春天的公園很熱鬧，孩子們在公園裡跑來跑去，開心地笑著，大人們坐在長椅上看著他們，孩子們從滑梯上滑下來，又爬上單槓，看起來就像一群頑皮的小猴子。

有些孩子坐在鞦韆上來回盪著，臉上掛著燦爛的笑容，頭髮在風中飛揚著。還有一群小孩在沙坑玩耍，一起堆沙堡。在他們旁邊，其他孩子在噴泉裡打水仗，也有打羽毛球和打籃球的，公園裡到處都可以聽到孩子們的歡樂尖叫聲。

春天的公園也很美麗。可愛的松鼠在樹上爬來爬去，鳥兒唱著甜美的春天之歌。公園裡綠樹成蔭，鮮花盛開，美麗極了。忙碌的蜜蜂飛來飛去，從許多的花朵中採集花粉釀製蜂蜜。藍天上，白雲飄過，太陽在天空中明亮地照耀著，灑下溫暖的光芒，彩色的蝴蝶在花叢中起舞。

春天的公園風景如畫，十分迷人，讓人流連忘返。

甄碧琪（紐約，人力中心中文學校）

經歷過寒風刺骨的嚴冬，大地迎來一片欣欣向榮的景象。我家樓下的公園又熱鬧了起來，我忍不住想要馬上飛奔到公園，欣賞春天美好的景色，感受春天到來。

「叮叮叮，叮叮叮」，下課鈴聲響起，我便向學校外跑去，爺爺早就帶著弟弟等我放學，因為他昨晚答應帶我們去公園玩耍。剛到公園門口，一股沁人心脾的芳香撲鼻而來，原來是公園裡的鮮花散發著淡淡的清香，有紅花、黃花、藍花、紫花，勤勞的蜜蜂忙著採蜜，五彩斑斕的蝴蝶忙著授粉，樹上的鳥兒站在枝條上嘰嘰喳喳叫個不停，牠們忙碌的身影就像一個個跳動的音符，共同譜寫出一首動聽的早春讚歌。

公園內的樹枝上掛滿了剛剛長出的嫩葉，頑皮的弟弟拉著我跑向沙池，他說要堆一個巨大的城堡，讓我們一家人都住到裡面。轉眼間他又蹦蹦跳跳地跑去跟其他小朋友一起盪鞦韆、追蜻蜓、玩遊戲，開心得不願回家。

春天是一年中最美的季節，也是生命力最旺盛的季節。徐徐春風拂面而來，樹木長出新芽，花朵競相開放，人們開始走進公園，感受春天的美好和溫暖，看著小草萌芽，花兒含苞欲放，聽著蟲鳥鳴叫，讓人心曠神怡，流連忘返。

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