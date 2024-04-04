我們常聽說「熟不拘禮」，熟不拘禮這種觀念在中國文化中被視為典型的思維方式。這就是說，當我們和熟悉的朋友相處時，可以很自在，不必太拘束，也不需要太多的禮儀，可以更隨性地表達自己，這樣能夠建立彼此間真實而深厚的友誼。禮儀通常是用在陌生人之間，如果和朋友之間保持著一定的禮儀，反而顯得生疏。但我認為應該在這兩者之間取得平衡，在熟悉的朋友之間，保持一些禮貌和社交禮儀，也就是「熟亦守禮」，才是更明智的選擇。

熟亦守禮，保持禮貌和社交禮儀能夠表現出對朋友的尊重，讓大家在一起時感到更舒適。當我們和熟悉的朋友交流時，保持基本的禮貌，不論對陌生人還是熟悉的朋友，都能夠輕鬆地溝通，不用擔心誤會或衝突；而熟不拘禮有可能因為表達方式不當而得罪朋友。所以，雖然隨意一些可能更自在，但是熟亦守禮，可以確保友誼更加牢固。

在團隊合作中，熟亦守禮也能夠讓合作更加順利。尊重別人的觀點並保持禮貌，是順利合作的基礎。每個人都保持一些社交禮儀，能夠讓合作更加順暢，效率更高。在現今這個社會，我們需要能夠應對不同文化和價值觀的多樣性。所以，在團隊合作的時候，保持一些禮貌和社交禮儀，能夠更好地應對每個人不同的價值觀、信仰和文化的差異，促進良好的合作。

雖然我們常說和朋友在一起可以很隨意，但是「熟亦守禮」才是更好的選擇。在熟悉的朋友之間，保持禮貌和社交禮儀，不僅能夠表現尊重，還能確保溝通更加順暢，也是維護友誼的好方法。同時，在合作和面對不同文化的時候，這樣的態度也能夠讓事情更加有效率，社會更加和諧。