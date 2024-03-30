前幾天我看了一部短片，片名叫《小鷸初登場》。《小鷸初登場》是一部由皮克斯動畫工作室製作的短片，這部動畫獲得了第八十九屆奧斯卡 金像獎最佳動畫短片獎。

這部短片全長大概六分鐘，沒有任何的台詞和聲音，僅僅透過畫面傳達了情感和故事。每個人在觀賞這部短片時，可能會因為自己的想像力和生活經歷不同，而有不同的感受和想法。短片的無聲設計讓我更加專注於故事情節和角色的表情動作，也更可以感受到主角「小鷸」的情感起伏和內心世界。

一開始影片中，我們看到一隻剛出生的小鷸，牠跑向許多其他的鷸，想要找到好吃的蛤蜊來吃。然而，這個嘗試並沒有成功，其他的鷸並不願意分享食物給牠。這一幕呈現出在我們成長的過程中，有時會遇到拒絕和困難，但這也是學習和成熟的一部分。接著，小鷸意識到牠必須依靠自己，不能總是想要別人的幫助，於是牠開始獨自尋找食物。影片中很有趣地使用了泥巴表面的泡泡，來成為小鷸找到蛤蜊的線索。這一幕讓我感受到，有時候解決問題，需要我們自己去發現，而不是依賴他人。然而，即使小鷸找到了蛤蜊，卻在夾取的過程中遭遇到了困難。蛤蜊夾住了小鷸的嘴巴，使得原本應該輕鬆的事情變得複雜。這一幕彷彿在告訴我們，成長的過程中，我們可能會遇到挫折，但同時也提醒我們要有堅持不懈的精神，克服困難。

整部影片透過小鷸的冒險，生動地呈現了學習、成長和自立的過程。故事中的小鷸通過一次次的嘗試和錯誤，最終學到了如何自己找到食物，也呈現出了堅持和毅力。這是一個很有啟發性的故事，告訴我們在面對困難時，只要堅持努力，就會迎來成功。