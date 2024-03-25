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加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

我和妹妹去餵鳥

Alexander Huang（麻州）

我們星期三去餵山雀（chickadee)，牠們有黑色的頭頂、灰色的翅膀跟白白的身體，格外可愛！

媽媽給了我們又大又熟的葵瓜子。我們在樹林裡走了一會兒，然後停下來，拿出了一些瓜子放在手心，伸出去，然後等待。沒多久，三隻可愛的山雀來到我們周圍，一隻落到我的手上，牠很快叼起一粒瓜子，就飛走了。我們等了五分鐘以後，沒有別的鳥出現，所以我們試一試把瓜子放我們戴的帽子上，可是還沒有鳥來。於是，我們換了個地方，而且想：山雀可能不喜歡熟瓜子，於是換了生葵瓜子試一試。這次，四、五隻鳥來了到我手裡面，可是沒有一隻飛到妹妹手上。我們等了一會兒，決定再換一個地方，沿路看到了一個有很多鴨子的湖，而我們正好帶了一些餵鴨子的食物，所以就去餵鴨子了。因為湖邊還有一些冰，我們把食物丟在冰上，一群群的鴨子馬上飛過來，那些鴨子落在冰上要滑很久才能停下來，走起來一滑一斜的，太像唐老鴨了！逗得我們笑起來，可好玩了！

餵完鴨子以後，我們走到了一個橋上停下來，妹妹和我又把瓜子放在手上，伸出去，山雀看到了，先落在我們頭上的樹枝上，嘰嘰喳喳叫個不停，好像在說「看，這裡有很多好吃的！」然後可愛的山雀爭先恐後飛到我們手上，我們太高興了！

我們終於餵完了鳥，往回走。我覺得這次出去餵鳥，不但很好玩，還長了知識。我從這次餵鳥，學到了一些常識：第一，小鳥喜歡吃生的瓜子；第二，你得找一個鳥多的地方餵鳥。

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