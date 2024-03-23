我的姨媽在紐約念書，所以我們只有在寒暑假的時候會看到她。每年她來訪時，都會給我和妹妹一個特別的日子叫「Yes Day」，這一天她對我們提出的任何合理的要求，都會說「Yes」。

在「Yes Day」這一天，姨媽會帶我們去附近的購物中心，或我們想去的玩具店和書局。我們會慢慢地從一樓開始尋找我們喜歡或感興趣的商店，然後再到二樓去看看還有沒有我們喜歡的商店。我和妹妹會挑選我們最喜歡的東西，通常是玩具和電子遊戲。對購買衣服或化妝品，我和妹妹一點興趣都沒有，我們總是挑選毛絨玩具，儘管媽媽抱怨我們已經有太多了。我們也喜歡樂高積木和任天堂 電子遊戲。如果我們挑選的物品，媽媽覺得價錢合理，姨媽就會買給我們所想要的東西。

購物後，我們會去美食街或我們事先挑選的餐廳吃午餐。在美食街，我和妹妹都喜歡吃日本 拉麵，但如果我們去餐館，我通常會點炸雞和炸薯條，妹妹則吃她最愛的「起司通心粉」。吃完飯後，我們會繼續逛商店，也會找個甜品店吃我們喜歡的甜點。我們也喜歡在Pinkberry吃冷凍酸奶，或者去珍珠奶茶店買珍珠奶昔。享用完甜點，我們已經很累了，天也慢慢暗了下來，是該回家的時候了。回家後我們還會繼續和姨媽一起玩一會兒電子遊戲，或看電影，來度完這美好的一天。

一年一度的「Yes Day」是一個讓我和妹妹難忘的日子，我們都希望下一年的「Yes Day」 趕快再到來！