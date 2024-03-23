我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

Yes Day

葉宇安（加州）

我的姨媽在紐約念書，所以我們只有在寒暑假的時候會看到她。每年她來訪時，都會給我和妹妹一個特別的日子叫「Yes Day」，這一天她對我們提出的任何合理的要求，都會說「Yes」。

在「Yes Day」這一天，姨媽會帶我們去附近的購物中心，或我們想去的玩具店和書局。我們會慢慢地從一樓開始尋找我們喜歡或感興趣的商店，然後再到二樓去看看還有沒有我們喜歡的商店。我和妹妹會挑選我們最喜歡的東西，通常是玩具和電子遊戲。對購買衣服或化妝品，我和妹妹一點興趣都沒有，我們總是挑選毛絨玩具，儘管媽媽抱怨我們已經有太多了。我們也喜歡樂高積木和任天堂電子遊戲。如果我們挑選的物品，媽媽覺得價錢合理，姨媽就會買給我們所想要的東西。

購物後，我們會去美食街或我們事先挑選的餐廳吃午餐。在美食街，我和妹妹都喜歡吃日本拉麵，但如果我們去餐館，我通常會點炸雞和炸薯條，妹妹則吃她最愛的「起司通心粉」。吃完飯後，我們會繼續逛商店，也會找個甜品店吃我們喜歡的甜點。我們也喜歡在Pinkberry吃冷凍酸奶，或者去珍珠奶茶店買珍珠奶昔。享用完甜點，我們已經很累了，天也慢慢暗了下來，是該回家的時候了。回家後我們還會繼續和姨媽一起玩一會兒電子遊戲，或看電影，來度完這美好的一天。

一年一度的「Yes Day」是一個讓我和妹妹難忘的日子，我們都希望下一年的「Yes Day」 趕快再到來！

任天堂 日本

上一則

雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

下一則

護眼求診記

延伸閱讀

運動／不用太認真 「舒適有氧」掀風潮

運動／不用太認真 「舒適有氧」掀風潮
在家炸出香脆麥當勞薯條 前麥當勞廚師教你

在家炸出香脆麥當勞薯條 前麥當勞廚師教你
佳人（中）

佳人（中）
打麻將一輩子「悟人生」 78歲重慶老教授出書

打麻將一輩子「悟人生」 78歲重慶老教授出書

熱門新聞

跌倒記

2024-03-16 02:00

過期食物

2024-03-15 02:00
朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

2024-03-20 07:00

在挪威看醫師

2024-03-18 02:00

誤診

2024-03-18 02:00
藍色閃蝶破繭而出。（圖片提供∕杜丹莉）

學習美好的生活態度——哥斯大黎加之旅

2024-03-18 02:01

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注