植物學家的心願 /《奇異生命》系列之二

星期天的早晨，李奶奶在家裡打掃，小孫女搶著在掃帚下撿起兩根狗尾巴草，分了一根給奶奶，兩人把狗尾巴草交錯在一起，揪住自己手裡狗尾巴草的兩頭，同時使勁往自己懷裡拽，誰手中的狗尾巴草斷了誰就算輸。

李奶奶手中的狗尾巴草斷了，小孫女贏了，樂得拍起了手。接著，她提了一個問題：「奶奶，您一天到晚忙個不停，究竟在忙什麼？」

李奶奶想了想，指著狗尾巴草說：「這狗尾巴草，你別小看，小米 粥是用它變來的。我忙的就是將地裡長的東西變成有用的東西。」小孫女咬著狗尾巴草說：「這草硬硬的，煮多久變成小米粥？」

李奶奶笑了：「這狗尾巴草呀，是小米的野生祖先，人類在千萬年前開始馴化它，經過漫長的日子才變成了粟，也稱為穀子，穀子脫殼後叫小米。古詩說：「春種一粒粟，秋收萬顆子。」

原來，華夏文明離不開被馴化的稻子，古馬雅文明離不開被馴化的玉米，古巴 比倫文明離不開被馴化的麥子。眼前，李奶奶的心願是馴化胡楊樹和一棵沒有名字的野果子樹，她帶著小孫女去見那兩棵樹。

進了大森林，小孫女東張西望。李奶奶叮囑她：「見了野花和果子不要隨便採，許多植物的葉、花和果子都有毒。尤其是美麗的曼陀羅花，你得遠遠躲開，它全身有毒，種子和香味也有毒。」

很快，她倆見到了胡楊樹。它有一股清香，灰褐色的樹皮、灰藍色的葉子，嫩枝上的葉子狹長，老枝上的葉子圓潤。它能活一千年，死了又能一千年直立不倒，倒下了又能一千年不腐敗。胡楊樹旁邊就是那棵沒有名字的野果子樹，它也有一股清香，乳白色的小花開滿了枝條，嫩黃色的果子可愛極了，可是味道澀澀的。

胡楊樹在六千五百多萬年前就有了，那棵野果子樹的歷史無從查考。一個長得高，一個長得矮，幸運的是，它倆遇上了熱心的李奶奶，李奶奶的巧手讓它倆結成了親密無間的朋友。（待續）