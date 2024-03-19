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北方的冬天

佟希仁（中國）

北方的春天就像蜉蝣的生命，短暫得令人有些遺憾；北方的夏天過於燥熱，有時悶熱得令人心煩。秋天固然好，但金秋過於勞累，農民們披星戴月在農田裡拚搏著，串串晶瑩的汗珠，擲地都能聽到叮咚的響聲。

我是北方山鄉長大的孩子，我最愛北方山鄉的冬天。

當秋風剝光了落葉，怒吼的風雪將田野、大地上的鮮花、綠葉都掃蕩得乾乾淨淨，此時，一切綠色生命與人正好相反，人從單衣換成棉衣，而它們卻從棉衣換成單衣，直到全身一絲不掛。看那一棵棵一排排的綠樹，裸露得只剩下軀幹和細碎的線條，眼前的一切事物頓時都變得十分透明，再也沒有什麼躲躲閃閃遮遮掩掩了。北方山鄉的冬天是令人沉思放風，令人休整的季節。

經過春種、夏鋤、秋收，人們總該坐下來休整一下，就像在激烈的拳擊場上，幾分鐘的激戰後，總要停下片刻，總結場上的利弊，然後尋找取勝的途徑以利再戰。

有人說，北方冬天的色彩是單調的，我說不。看，冰湖上，捕撈隊的工人們，在湖面上的冰窟中撒下只只漁網，不一會兒，閃著銀光的魚兒們堆滿湖面、裝上車，然後在那伸著長長手臂通向城裡的公路上奔跑著；不遠處，那些冬泳的健兒們，穿著彩色的泳裝，在破冰的湖水中學蝴蝶、學青蛙，顯現北方男子漢們剛強豪爽的性格與氣魄；

走進遼闊的雪野，你會看見經霜的銀杏樹仍有未掉光的葉片，金黃金黃的，遠遠望去像片片黃金在陽光下閃爍；偶爾會看見一棵棵明開夜合的雁翎茶，它們將火紅的果實綻裂開來，遠遠望去猶如一堆堆雪谷紅花引人注目。

走近村中，更會看見一排排塑料大棚座落在雪地中。走進大棚一看，哇——別看棚外冰天雪地，這裡早已是一派春天的景色：有的棚裡栽種著幾十種的鮮花，一朵朵玫瑰像燃燒的火苗爭先開放，映得棚外雪地一片紅光。眼看著汽車將蔬菜、鮮花一捆捆送進城裡，沿途撒下一路芬芳。

北方的冬天是透明的真實的，北方的冬天是有色彩的芬芳的冬天！

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