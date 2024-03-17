你見過柚子長什麼樣嗎？是的，很像一顆大皮球。

我回爺爺的老家，看見了湖邊的柚子樹。柚子們去年的秋天就成熟了，這幾棵柚子樹長在水塘邊，他們一個一個掛在樹上，已經過了一個冬天。仍然是活著的，真是神奇。

三伯家的侄子背來一根長長的竹竿，這竹竿是曬衣服用的。一竹竿伸過去，才能將在水上方掛果的柚子打落，落在水塘的柚子，沒人去撿了；落在岸邊的，我們便去地上撿。

我們把柚子撿起來裝了滿滿兩大袋，然後抬上小車。柚子運到家中，我們將它放到房間地板上，屋子裡頓時一股芳香。當然，吃柚子是件開心的事兒。

爺爺說，他小時候，老家的柚子到深秋就摘了，剝開柚子，吃柚子肉，柚子皮曬乾，做柚子糖和鹹柚子皮乾。到冬季和春天，菜地的青菜沒有長大，家中就吃柚子皮乾當鹹菜。奶奶說現在不一樣，沒有誰吃柚子皮鹹菜，有冰箱，我們冷凍柚子吧！到夏天，可以吃上鮮美的柚子飲料了。

可是二十多個柚子，我們吃也吃不完，便將幾個柚子放在陽台通風窗口上，當是淨化空氣用。

讓人喜出望外的事情發生了，那是放在通風口上的幾個柚子，一個月過去了，兩個月也過去了，柚子沒有腐爛，只是厚厚的海綿一般的柚子皮變薄變軟了，外皮有點風乾的樣子，可是一剝開，柚子的肉變得醇厚香甜，沒有剛摘下來那種酸酸的味道了。這真是大自然很神奇的風乾作用。