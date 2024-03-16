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我最喜歡的書

伍懿君（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的一本書是《學而不倦的孩子》。這本書是在講富蘭克林的故事，他是一個很著名的人，也是一個很聰明的人。

富蘭克林出生在美國，他們家不是很富裕。富蘭克林小時候很喜歡讀書和寫作，在學校，他是一個很優秀的學生，但因為他家很窮，沒有錢供他上學，他只上了兩年學就不再上學讀書了。富蘭克林是個勇敢的人，他從小在海邊長大，做很多工作來賺錢，並用他賺來的錢買很多書。富蘭克林的爸爸看到他很喜歡讀書，就讓富蘭克林在他哥哥的印刷店做工。

印刷店有很多書，富蘭克林會用空閒時間來讀書和寫字。富蘭克林很喜歡寫文章，但是他的哥哥不喜歡他寫作，叫他別寫。富蘭克林沒有聽他的哥哥的話，持續地寫作。有一天早上，他的哥哥看到了他放在桌上的文章，還以為是一位厲害的作家寫的，後來哥哥發現這些文章是富蘭克林所寫，於是他關閉了他的商店。富蘭克林失去了工作，於是他自己開了一家印刷店。十年後，富蘭克林成了一位著名的政治家和作家。

富蘭克林是我最喜歡的人物，因為他是一個勤奮好學的人，他不怕困難、吃苦耐勞，這些可貴的特質我都喜歡。這本書告訴我們，只要是你喜歡的、感興趣的事，就大膽去做，不要被困難嚇倒。富蘭克林的家沒有錢，上學的時間很少，但是他很好學，一樣可以讀很多書。富蘭克林的哥哥不喜歡他寫文章，但他聽從自己的內心，堅持自己的愛好，最後獲得成功，成為一名著名的政治家和作家。

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