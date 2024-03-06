地覆蓋在輕紗般的薄霧中。小樹林裡，各種小動物從睡夢中醒來。

松鼠是小樹林的永久居民，牠們活潑好動，每天從早到晚蹦蹦跳跳。松鼠托比帶領幾個弟妹，正在忙碌尋覓堅果。春天裡食物稀缺，牠們常常忘記去年秋天把堅果埋在哪裡了，這讓托比感到些許焦慮不安。

偏偏樹林的一角住著狡猾和靈巧的鼬鼠奧利弗，牠常常潛伏在灌木叢中，等待松鼠們收集食物後，偷偷溜進牠們的巢穴，偷一些堅果。剛才牠又來偷竊，被松鼠們發現趕跑了。每次牠都能逃脫，因為牠的速度很快。

流浪貓總是冒冒失失闖進樹林，又不聲不響消失，因為牠們時常旅行好幾公里，到人類後院尋找食物。流浪貓梅格曾經是某個家庭的寵物，因為主人搬遷被遺棄了。梅格雖然獨自生活，卻是隻勇敢的貓，當牠冒冒失失闖進小松鼠的活動範圍，小松鼠們雖然要提高警惕，卻也接納了牠。

小鳥們也是小樹林的常客，牠們在枝頭上跳躍，歌唱著四季的輪回。牠們有不同的種類，北美紅鳥、知更鳥、麻雀、林鴉，還有北美藍鵲……牠們有紅羽毛、藍羽毛、黃羽毛，卻和大自然那麼和諧。牠們飛來飛去，為自己和家人尋找食物，選擇築新巢的地點，有時候停下來大展歌喉，準備迎接繁殖季節。

春寒料峭，小動物們在這裡共存共生。牠們之間有競爭、有衝突，但是也有合作和互助。那邊有小鳥發現了藏在樹洞中的美味蟲子，但是無法捉到，於是牠在樹杈上高聲叫喊。松鼠托比聽到了，以敏捷的身手在樹枝上跳躍，抵達小鳥所在的樹洞，伸出爪子將蟲子取出來。蟲子該給誰吃？托比猶豫了一下，把蟲子放在小鳥身邊。小鳥向托比報以感激的鳴叫。

作為回報，小鳥也為松鼠警戒任何潛在的危險，一旦有猛禽接近，牠就會大叫起來，松鼠就知道要趕快躲藏。

當寒冷逐漸消退，松鼠們就會收集到更多的食物，鼬鼠們也不再需要偷竊，流浪貓也許會找到一個新的家，小鳥們在樹上築新巢。

每種生物都有自己的生活方式，組成和諧的生態系統，見證季節的更迭，歌唱生命的美好。