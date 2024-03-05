你知道口頭禪是什麼嗎?口頭禪就是一個人習慣常用的句子。

很多人都有口頭禪，我爸爸也不例外。有的人只有一個口頭禪，有的人不只。我爸爸有一個常用的口頭禪，尤其是在需要做選擇的情況之下，他常常不由自主地說：「隨便啊！」

比如說，有天爸爸和我去超市買水果，我問爸爸：「今天有特別多種水果，我們買哪些？」爸爸回答：「隨便啊！就買你喜歡吃的。」最後我買了葡萄。

又有一次，我們在日式餐廳裡吃飯點菜。當我們看完菜單之後，餐廳的服務生就問爸爸：「先生，您的套餐包括一個免費的配菜，您想點沙拉或是味噌湯呢？」爸爸回答：「隨便啊！它們都很好吃。」他最後選擇味噌湯，因為我說我想要試試日本 味噌湯的味道，有什麼特別之處。

還有一次，我們去了服飾店買衣服。在我們付錢的時候，店員問爸爸：「您想刷卡或付現？」爸爸回答：「隨便啊！我兩個方法都可以。」最後爸爸決定刷卡，因為店員跟爸爸說刷卡比現金方便。

再有一次，我們開車去看醫生，當時我們迷路了，地圖說我們有兩條路可以到醫生的診所。我問爸爸要走哪條路？爸爸回答：「隨便啊！這兩條路差不多距離，都能準時到診所。」結果我們選了第一條路。但我們後來才知道，這條路有很多紅綠燈，所以我們遲到了。

從爸爸的「隨便啊」可以看出他是一位很隨和客氣的人，但是這句「隨便啊」也代表了爸爸在決定事情上有困難。也許他心中有太多答案，也或許他心中根本沒有答案，所以他不能做決定。

有時候，凡事都是「隨便啊！」的態度會讓事情變成不好，所以，「隨便啊！」這個口頭禪有兩個不同的意思，說的人也會給別人留下不一樣的印象，有利也有弊。