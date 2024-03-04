我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

世界和平

陳子元（加州，福森中文學校）

艱難地扒著手邊的石塊，他一點一點從廢墟中爬出。這是一個灰頭土臉、乾瘦矮小的男孩。浸透全身的血液不知來自自己還是他人，他搖搖晃晃越過堆積如山的屍體，倉促的步伐拖著瘦弱的身軀，彷彿下一秒就要永遠倒地不起。踏過血泊，孤獨的身影留下了鮮紅的腳印，一瘸一拐地向遠方走去。

年僅十歲，這已是他經歷的不知第幾次燒殺搶掠。而這本該讓成年人都恐懼無比的事，卻早已成了他的家常便飯。因為戰爭，年幼的他父母雙亡，沒有吃過一天飽飯，也因為隨時警惕周圍，沒有睡過一次好覺。沒有機會好好上學，沒有機會去做任何活命以外的事情。

忽然，有一隻手抓住了他的肩膀。恐懼瞬間將男孩吞沒，他下意識推開，倒退好幾步。手的主人也被嚇了一跳，隔開了一段距離。驚嚇過後，男孩才看到，對面並不是來殺他的敵軍，也不是來搶劫的強盜，而是一個與他年齡相仿的女孩。

她遍體鱗傷，有還在淌血的新傷口，也有早已癒合的舊傷疤。見男孩還在小心地打量她，女孩從破布般的衣服裡掏出一瓶水，謹慎但友善地遞了上去。男孩稍有遲疑，但他饑渴難耐，手足疲軟，所以只是停頓片刻，就衝上前去接過了這根救命稻草，咕咚咕咚地喝了起來。清涼甘甜的水流入喉嚨，不知不覺就喝了一大半。這時，男孩才想起，不止他一個人需要水。他十分不好意思的把水遞了回去，低聲說了句「謝謝」。

那晚，兩個小孩一起生火，抱在火邊取暖。空中高懸的月亮今晚格外明亮，星星好像鑲嵌在天上的寶石。小孩們邊欣賞夜色邊聊天，談著自己的夢想、對未來的期盼、美好的回憶，唯獨沒有聊他們的現狀。即使生活早已暗無天日，它依舊不能磨滅人們心中的希望。沒錯，戰爭無處不在，但人與人之間的善意也永遠不會消失。它會誓死抵抗，長存於人世間。讓守護幸福和平的爭戰成我們最後一場戰爭，為世界上所有的美好而戰！繁星點點的夜空下，兩個小孩輪流守夜，久違的睡了一次好覺。

上一則

懷念的國際聖誕住宿

下一則

時間，是時間的

延伸閱讀

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落
中法建交60年 雙方賀電稱加深合作

中法建交60年 雙方賀電稱加深合作
中法建交60週年 馬克宏告訴習近平：法中更需要攜手前行

中法建交60週年 馬克宏告訴習近平：法中更需要攜手前行
建交60周年 盧沙野：富野心的中法關係可為世界貢獻力量

建交60周年 盧沙野：富野心的中法關係可為世界貢獻力量

熱門新聞

時尚達人愛普菲爾以102歲高齡辭世，圖為她在2016年出席紐約時裝周，時年94歲。(美聯社)

「時尚奶奶」愛普菲爾102歲辭世 去世前一天還在發Instagram

2024-03-02 19:56
蘇富比將拍法國前總統保羅．杜美所藏的乾隆肖像。估價5千萬港幣到7千萬港幣。（圖／蘇富比提供）

還原度最高的中年大叔乾隆像 法前總統珍藏估價破600萬元

2024-02-28 22:05

人生下半場的第二春

2024-02-29 01:00

土耳其洞穴飯店

2024-02-27 01:00

懷念蔣仁老師

2024-02-29 01:00
周董(左起)、施明德、野夫、楊渡合影。（圖片提供∕野夫）

人傑施明德（上）

2024-02-28 01:02

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋