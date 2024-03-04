艱難地扒著手邊的石塊，他一點一點從廢墟中爬出。這是一個灰頭土臉、乾瘦矮小的男孩。浸透全身的血液不知來自自己還是他人，他搖搖晃晃越過堆積如山的屍體，倉促的步伐拖著瘦弱的身軀，彷彿下一秒就要永遠倒地不起。踏過血泊，孤獨的身影留下了鮮紅的腳印，一瘸一拐地向遠方走去。

年僅十歲，這已是他經歷的不知第幾次燒殺搶掠。而這本該讓成年人都恐懼無比的事，卻早已成了他的家常便飯。因為戰爭，年幼的他父母雙亡，沒有吃過一天飽飯，也因為隨時警惕周圍，沒有睡過一次好覺。沒有機會好好上學，沒有機會去做任何活命以外的事情。

忽然，有一隻手抓住了他的肩膀。恐懼瞬間將男孩吞沒，他下意識推開，倒退好幾步。手的主人也被嚇了一跳，隔開了一段距離。驚嚇過後，男孩才看到，對面並不是來殺他的敵軍，也不是來搶劫的強盜，而是一個與他年齡相仿的女孩。

她遍體鱗傷，有還在淌血的新傷口，也有早已癒合的舊傷疤。見男孩還在小心地打量她，女孩從破布般的衣服裡掏出一瓶水，謹慎但友善地遞了上去。男孩稍有遲疑，但他饑渴難耐，手足疲軟，所以只是停頓片刻，就衝上前去接過了這根救命稻草，咕咚咕咚地喝了起來。清涼甘甜的水流入喉嚨，不知不覺就喝了一大半。這時，男孩才想起，不止他一個人需要水。他十分不好意思的把水遞了回去，低聲說了句「謝謝」。

那晚，兩個小孩一起生火，抱在火邊取暖。空中高懸的月亮今晚格外明亮，星星好像鑲嵌在天上的寶石。小孩們邊欣賞夜色邊聊天，談著自己的夢想、對未來的期盼、美好的回憶，唯獨沒有聊他們的現狀。即使生活早已暗無天日，它依舊不能磨滅人們心中的希望。沒錯，戰爭無處不在，但人與人之間的善意也永遠不會消失。它會誓死抵抗，長存於人世間。讓守護幸福和平的爭戰成我們最後一場戰爭，為世界上所有的美好而戰！繁星點點的夜空下，兩個小孩輪流守夜，久違的睡了一次好覺。