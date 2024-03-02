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「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

最喜歡的一本書

陳子健（紐約，人力中心中文學校）

這些年，我讀了很多書，我最喜歡的是《哈利波特》。

我之所以特別喜歡《哈利波特》，是因為我喜歡魔法。在一開始，伏地魔殺了哈利波特的媽媽和爸爸。然後，哈利波特去霍格華茲學習七年。在那七年中，他經歷了很多危險，因為霍格華茲不僅有很多神話生物要害他，而且伏地魔也想殺了哈利波特。

我最喜歡的人物是哈利波特。哈利波特是個很厲害的主角，他很特別，在他的頭上有一個疤痕。這個系列的第一集，介紹哈利波特學到了一個魔法，他擁有一件能隱形的斗篷。穿著隱形斗篷，哈利波特能看見所有東西，而他人卻看不到他。我喜歡哈利波特，因為他總是能找出克服困難的方法。

這就是我最喜歡的書—《哈利波特》。

李婷娜（紐約，人力中心中文學校）

《奇蹟》是我最喜歡的一本書，這本書以獨特的視角展現了人們對於事物的不同態度。

故事主要講述了一個名叫奧吉的小男孩，他患有一種罕見的面容畸形，因此經常受到孤立和欺凌，但奧吉堅強又善良，令人深受感動。

我最喜歡的角色就是奧吉，他是一個非常勇敢和聰明的男孩。儘管經歷了許多磨難，但奧吉從未放棄。

整個故事以多個角度來敘述，讓讀者能深入了解每個角色的感受和不同的思維。這種敘事方式使故事更加生動，讓我一下子就被吸引住，並把我的思緒帶進書中去。

我強烈推薦大家看看《奇蹟》這本書，它教會了我很多東西。比如對人生的價值觀、同情、友情和勇氣等。奧吉這個角色啟發了我，讓我更加珍惜內在美和友情。這本書是我最喜歡的讀物之一。

哈利波特

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