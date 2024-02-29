著名歷史地理學專家、復旦大學資深教授葛劍雄說過：「人類遷徙的軌跡，塑造了今天的世界文明。」他認為人類的歷史就是一部遷徙史，是人們生存和好奇的本能推動他們不斷走向更遠的地方。

我的爺爺奶奶是越南華裔 ，他們年輕時生活在越南，可是一九五五年越南戰爭爆發，徹底改變了他們的命運。那年，我爸爸才十歲，爺爺、奶奶帶著他和我的叔叔從越南來到美國。雖然對英語一竅不通，但為了謀生養家，他們艱難地開始在美國做服裝生意，在他們面前是巨大的困難和不可預測的未來。

在美國，爺爺奶奶的客人大多是美國人，可是他們不會說英文，因此失去了很多客人。有一次，一位重要的客人來店裡，需要幫助，但爺爺奶奶聽不懂他的需求，他們急得像熱鍋上的螞蟻。最後這位客人很生氣，沮喪地衝出了商店。因為溝通不暢，他們與這個很好的生意機會失之交臂，這樣的情況數不勝數。一邊是賺不到錢的壓力，一邊還有兩個孩子要撫養，日子很不好過。最後，他們決定要做出改變。

他們下定決心要學英文：「因為我們已經經歷了那麼多，不能放棄，一定要學會英文，才能更好地服務客人」。於是，每天回家後他們開始練習英文，從一個詞到一個句子，日積月累，他們的英語能力一點一點地提升了。爺爺奶奶漸漸可以聽懂客人說的話，也知道要怎麼應答。爺爺奶奶還決定聘請一個既會說中英文，又擅長與人溝通的員工。在朋友介紹下，他們認識了一個可靠的小夥子。得知我的爺爺奶奶遇到了困難，這位來自中國的年輕人表示很願意幫助他們。就這樣，爺爺和奶奶的生意開始一點點地好轉。

時光飛逝，幾年後爺爺奶奶的生意變得愈來愈紅火，他們更成功了。現在他們已經兩鬢蒼蒼了，儘管如此，他們還是一直努力著，現在我們一家人的生活愈來愈好了。鑒於他們過去的經歷，我的家人從我出生就用兩種語言跟我說話，所以現在我懂怎麼使用英文和中文。我覺得我現在的生活比爺爺奶奶以前的生活幸福很多，而這一切都是他們奮鬥得來的結果，也是我要努力學習的方向。