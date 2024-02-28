一年一度的歌唱大賽即將到來，最近的一個月，動物村裡熱鬧極了。隨著日子愈來愈近，大夥兒都忙著加緊練習。山羊公公咩咩咩，水牛伯伯哞哞哞，白鵝媽媽嘎嘎嘎，喜鵲妹妹嘰嘰又喳喳。動物村裡各式各樣的聲音交織成一片，好不熱鬧！

一個和暖的下午，猴子佳佳提著籃子上樹採果子。微風吹來，樹葉兒開心地搖晃起來。黃鶯姊姊在枝頭上吊著嗓子，開心地唱著歌兒。佳佳穿梭在枝葉間，上竄又下跳，一邊還吱吱喳喳地哼著歌兒。採了一籃子水果，佳佳正準備回家時，突然聽到小河邊傳來「救命啊！救命啊！」的呼叫聲。佳佳站定一看，原來是松鼠哥哥在叫救命。剛才小松鼠兄弟倆玩球時，弟弟為了撿滾到河邊的球，衝得太快了，竟然掉進了河裡。

「怎麼辦呢？」松鼠哥哥和佳佳急得不得了。佳佳叫黃鶯姊姊來幫忙，可黃鶯姊姊個子嬌小，又不會游泳。眼看松鼠弟弟就快沉下去了，佳佳抓了根樹枝就跳下河裡，拚命向前划。好不容易把樹枝遞向了松鼠弟弟，準備一起回岸上，但連喝了好幾口水的佳佳有些力不從心。這時候，他們聽見水牛伯伯在後面喊著：「等等，我帶你們回去吧。」原來是在對岸吃草的水牛伯伯聽見呼救聲時，就下水游了過來。上了岸後，大夥兒鬆了一口氣。可這一折騰，佳佳咳個不停，看來這嗓子是唱不了歌了。

到了歌唱大賽這一天，松鼠哥哥翹起毛茸茸的長尾巴，白鵝媽媽繫條紅絲巾，大家都打扮得花枝招展來到會場。黃鶯姊姊的小曲婉約迷人，水牛伯伯低沉的嗓音充滿磁性，喜鵲妹妹的歌聲清新亮麗，白鵝媽媽的搖籃曲洋溢著母親的慈愛......。猴子佳佳的喉嚨還疼著，但是想到自己準備了許久，實在捨不得放棄。佳佳還是想試試，於是他走上台唱了首兒歌。沙啞的嗓音，夾雜幾聲乾咳。一曲結束，台下響起如雷的掌聲。動物村裡，大家都知道前天發生在河邊的故事。佳佳勇於助人的精神，真是讓人佩服。

所有歌手都唱完後，大會主席河馬奶奶上台宣布比賽結果。「今年的歌唱大賽，我們做了一些改變，評分項目不只有美麗的歌聲，還包含各種美麗的元素。綜合所有評審的計分結果，這次的冠軍得主是猴子佳佳。他有一顆最美麗的心，樂於伸出雙手，創造一個充滿善意的世界。他為我們唱出了最美麗的聲音。」