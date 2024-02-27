分享是什麼？小時候爸媽經常跟我說，你要跟弟弟分享你的玩具；上了學之後老師說，文具也要跟別的小朋友一起分享。那時我以為的分享只是和別人一起用，後來我結交了一些好朋友，發現分享可以不僅僅是物質上的分享，我們可以分享開心快樂的心情、低落煩悶的情緒，也可以分享今天遇到的有趣的事、煩人的事，還有興奮的事。

有時候學會分享情緒可以讓人變得更輕鬆或更開心。就像有一天晚上，我非常生氣，於是我就打電話給我朋友找她傾訴，可是說著說著就哭了，一下子沒忍住。那幾天發生的事太多，我全放在心裡沒跟任何人說。我朋友一直安慰我，她認真聽我說，還幫我分析，因此在我說出來之後感覺輕鬆很多，心情也好起來了。

當然，我們不只是不開心的時候可以跟人分享，開心的時候也可以分享。把開心的事跟家人朋友說，可以跟他們分享你歡喜的心情，他們會為你感到高興，我們自己也會因為有人可以跟你一樣開心，而有加倍的好心情。有好吃的、好玩的東西都會想要分享，分享就是生活中的一部分。

分享可以是兩個人的事，也可以是一群人的。就像是那些新的發明可能是一群人共同的目標，他們分享自己的知識和才華來完成這個發明。當一群人們分享自己的成果、知識、目標、想法時，他們所創造出來的就不僅僅是快樂了，他們所創造的是社會、是科技、是文化，是讓人類能在這地球永續生存的機會。