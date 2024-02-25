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胸有成竹讀後感

王欣（紐約，人力中心中文學校）

「胸有成竹」這個成語故事講的是一個畫家叫文與可，他很喜歡畫竹子。為了畫好竹子，他就跟竹子一起生活，在房前屋後種了很多竹子，每天從早到晚都很仔細地觀察竹子的變化。最後，他畫的竹子得到很多人的稱讚，因為他畫的竹子跟真的一樣。

讀過這個成語故事後，我學到了：想做好一件事，首先要仔細觀察，這樣才能心裡有數，有把握做好這件事情。

今年秋天，我就要開始申請大學了。我的理想大學是康乃爾大學或耶魯大學，如果想要被錄取，我就要努力學習，像文與可一樣。我現在開始每天都要讀書，加強寫作技巧和詞彙量，到寫論文的時候才能有把握寫好。

此外，我也可以將「胸有成竹」這個道理用在跑步上。春天我就要參加學校的田徑隊，為了爭取好成績，我要很努力地準備，做到胸有成竹。每天回到家，我要在跑步機上跑十或二十分鐘，慢慢地就會進步。

無論在學習上或課外活動上，我都要做到胸有成竹，向目標前進！

李宇凡（紐約，人力中心中文學校）

「胸有成竹」講的是一個喜歡畫竹子的畫家，他種植了很多不同種類的竹子。不論春、夏、秋、冬，他總是仔細觀察竹子的生長情況；不管颳風下雨，他都在認真觀察。最終，他畫的竹子看起來跟真的一樣。

「胸有成竹」這個成語故事告訴我們，如果花時間觀察或計畫某事，我們就會看到成果。例如，我上課總是專心聽講，花時間複習學過的知識，就能有好的學習成果

無論有多困難，如果你肯花時間做自己熱愛的事情，那麼你就需要做好準備，迎接挑戰，帶著信心克服困難。

耶魯大學

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