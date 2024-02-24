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下雪天

成讓（俄勒岡州，春和學園）

前陣子有大風雪，我們家因此停電了，我的朋友Archer家也停電了。那晚，家裡又黑又冷，我們只好去住旅館。

隔天從旅館回家的時候，我們決定要去看看Archer，我們很擔心，不知道他們怎樣了。因為手機沒有訊號，媽媽不能發短訊問他們。去Archer家之前，我們還替他們買了一些食物。

路上有很多雪，爸爸開車速度很慢。終於到了Archer家，我們下車去敲門，Archer很快地來開門。Archer看見我非常高興，我一進門，就和Archer一起玩遊戲。我們玩得很開心，但是我們沒有玩太久，因為我們還要回家看爺爺奶奶，下雪天，他們在家不知道怎麼樣了。

下雪天很冷，但是有朋友和家人就很溫暖。

肖雲荻（俄勒岡州，春和學園）

最近波特蘭下了很多雪和冰雨，還颳了大風，很多家庭都停電了，學校也因此停課一周。

停電的時候，家裡特別冷，晚上很黑，還好不到兩天就恢復供電。弟弟的朋友Evan家仍然沒有來電，所以爸媽決定請他們到我們家來。

Evan一家來了，還帶來兩隻小荷蘭豬。小荷蘭豬很怕生，但是當我們給牠們食物的時候，牠們並不躲開，真是太有趣了！

Evan也很有趣，當他看到牆上我小時候和爸爸媽媽的照片時，就奇怪地問：「你們怎麼會有兩個爸爸？」原來，照片上媽媽剪了短頭髮，我聽了覺得很好笑。

Evan不僅有趣，鋼琴也彈得特別好，他聽過曲子便能很快記住琴譜。

他和弟弟玩遊戲時，聽完遊戲機裡的音樂後，馬上就能彈出來，真讓我佩服！

雪天被困在家本來是件無聊的事情，但是有客人來拜訪就有趣多了！

俄勒岡州

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