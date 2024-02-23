對我來說，寫作文不如想像中容易，尤其是用中文書寫。

去年四月的某一堂中文課，老師突然說要大家用中文寫一篇七百字的作文，期限是一個月內要交。當時班上的同學都認為這是一件不可能的任務，大家覺得要用中文來寫作文是非常困難的事。一個月時間到了，很多同學沒有交這份作業，老師催繳了很多次，但是很多同學都放棄了，而我則是在經過千辛萬苦的努力後才交了這份作業。後來這篇作文被世界日報 兒童版選用刊登，我也因此賺到人生中第一筆稿費。下面讓我來跟大家說說我的小故事吧！

首先，讓我來說說我是怎麼完成這個中文寫作的：媽媽教我先把要寫的內容用英文寫好，然後一句一句地翻譯成中文，在翻譯的過程中，有一些句子中文的意思跟英文不太一樣，所以不能直接照著翻譯，不然會詞不達意。這期間也要謝謝五年級的林老師不斷鼓勵我，幫我校稿，這才完成了我的第一篇中文作文—「在美國學中文」。

之後，林老師通知我的作文被錄取，並且會被刊登在美國知名中文報紙世界日報的兒童版，還會獲得小額的稿費時，我覺得非常不可思議、也很驚訝，同時心裡感到高興，也很期待作品被刊登的那一天。從一開始覺得是不可能的任務，到成功完成之後，我真的覺得不要小看自己，人有無限的可能。

現在六年級的我，老師又要求我們寫中文作文。這次面對老師的要求，我不覺得有那麼難了，因為經過上次的經驗，我相信只要努力一定會成功。有過上一次的經歷之後，我也知道如何開始第一步，寫中文的作文就沒有之前想像中那麼困難了！

我從四歲進入慈濟人文學校就讀便一直努力參加每年的演講比賽，從挑選題目開始，寫稿子、背稿子，然後上台一字不漏地演講，每年我都願意再一次參加，提升自己的實力，努力發揮，到今年為止已經是我堅持的第六年了。雖然沒有得名過，但我不氣餒，因為我從中學到很多演講比賽的經驗，得到站在人群前演講的勇氣，也鍛鍊了堅持做一件事的毅力，這些都是我人生不可多得的收穫。