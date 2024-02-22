上周，我們合唱團去華盛頓州 的斯波坎參加一場音樂會的演出。斯波坎離波特蘭有六小時的車程，我們早上十點出發，到達斯波坎已經是晚上，吃過晚飯後，我們就睡覺了。

第二天一早，Friar老師用歌唱的方式叫醒我們：「孩子們，換衣服上樓吃早餐。」我們本來懶懶地睡在睡袋裡，一聽見「早餐」兩個字，就一下子跳起來，跑到廁所換完衣服後，就一窩蜂衝到了樓上，拿盤子給自己盛上餐點。我們的早餐有酸奶、小甜甜圈、小餅乾，還有火雞三明治。老師還拿出兩大瓶牛奶 ，讓我們自己倒進杯子喝，她也帶來了一箱氣泡水。

我們拿了各自的早餐，圍坐在一張大桌子旁邊吃了起來。過了十分鐘左右，Cora站起身去上廁所，坐在旁邊的Sophie伸手拿餅乾的時候，不小心打翻了Cara的飲料，飲料流到了Cora的盤中。Maria老師看見了，說：「哎呀！我幫她換掉這盤吃的。」然後，她就把盤中的食物倒進垃圾桶，並取來一個新盤子，把相同食物放在裡面，還多放了一個小甜甜圈。

當Cora回到座位時，她一點也沒發覺她的盤子被換過。倒是我們耐不住了，坐我旁邊的Max問我：「我們應該告訴她嗎？」我說：「應該。」

於是，我轉頭告知Sophie，Max則告訴了他旁邊的人。接著，Max先開口了：「Cora，你在廁所的時候......」他還沒說完，大家就七嘴八舌地接下去：「Sophie不小心把你的飲料打翻了......」「飲料流到了你的盤子裡......」「Maria老師把你的食物換掉了，還幫你加了一個小甜甜圈......」

Cora聽後，一點也沒有生氣，她哈哈大笑起來，我們也都哈哈大笑了起來。

我想，如果我是Sophie，我會因為打翻飲料而尷尬，不過，我也會像Cora那樣覺得好笑但並不在意。