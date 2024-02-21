沒有一片落葉是一模一樣的

瑞秋非常喜歡畫油畫，每周四、六下午都去一間私立美術學校上課。

這個星期四下午，老師要求大家畫樹，老師說：「畫什麼樹、畫多少棵可以自己設計。」瑞秋拿出畫具，比比畫畫，在腦海裡設想。很快，她決定在遠景上畫一片樹林，有幾棵大樹，有幾棵小樹和灌木，有赤橙黃綠青藍紫各色樹葉。近景是一片色彩繽紛的草地。唰唰唰，一小時、兩小時，除了中間休息的時候喝了幾口水，瑞秋一刻不停，畫得可開心了！

不過她還沒有畫完就下課了，歡歡喜喜跟著來接她的媽媽回家了。

直到上床睡覺，她的腦子裡還不時在想，哪裡應該加上一些樹杈，哪裡應該加上一些光線。她很有信心，這會是一幅漂亮的畫。

星期六到了，瑞秋畫完了遠景的樹木，畫完了近景的草地。她歪著頭端詳—這是一幅十月金秋的景色，有三棵松樹，松樹之間有鵝掌楸、楓樹，槭樹，還有無名的灌木，在秋天裡它們嬌小的葉子變得粉嫩粉嫩的。她家院子裡就有這些樹，瑞秋這是把它們一年裡最燦爛的時刻凝固在畫板上啦。

她舉起手：「老師，我畫完了。」老師微笑著走過來看了看，說：「瑞秋你再看看，真的完成了嗎？」瑞秋知道，老師這樣說就是委婉地告訴自己還需要改進。於是她虛心地說：「老師，我也覺得整幅畫還沒有變成一個整體，但是我又不知道問題在哪裡？」

老師告訴瑞秋，她的遠景畫得很好，但是近景反而沒有細節，沒有明暗對比。

瑞秋問怎麼辦呢？老師說，試試加一些落葉在前景。瑞秋響亮地應了聲：「好。」

她在草地上補畫一些落葉，有楓樹的紅葉、鵝掌楸的黃葉，還有介於這兩種顏色之間的橙色落葉，覺得比剛才好看多了。

老師又說，你的每片落葉都有完美的形狀。可是你想想看，草地上的落葉會不會這麼整齊畫一啊？

「嗯，怎麼這麼難啊？」瑞秋發愁了。

老師給她找了一些參考的照片。瑞秋又再畫了更多落葉。她想起來，秋天裡她和媽媽撿樹葉，很難找到完美無缺、一模一樣的兩片樹葉呢。

老師終於說：「這下好多了。」瑞秋鬆了一口氣，就算星期六也畫不完，可以拿回家去修改啊。要記住：沒有一片落葉是一模一樣的呢！