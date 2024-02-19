我從小就深受父母的啟發，一直被教導「助人為快樂之本」。我的父母也經常在假日時，帶著我和哥哥參加志工活動。去年聖誕夜那天，我、哥哥、爸爸，以及其他志工，一起到一座教堂，為那裡的人們送上聖誕節 禮物。我們在出發到教堂前，需要把所有的禮物和物資搬上車子。大家都很自動自發地分工合作，有些人搬箱子，有些人拿袋子，也有些人撐著門。所有的物資都就緒後，我們一群人就浩浩蕩蕩地出發了。

到了教堂，他們的牧師還親自出來協助我們將物資搬進教堂。走進教堂時，很多好奇的眼神投向我們，彷彿對我們充滿興趣。我們迅速分工，把桌子和桌巾都整理好，也把毛毯和禮物排得整整齊齊的。

我可以感受到大家對我們的熱烈歡迎，他們的臉上都洋溢著笑容，讓我們感到溫馨和輕鬆。隨後他們展開了一場歌舞表演，以熱情的音樂歡迎我們的到來。他們演唱了一系列傳統歌曲，讓我們沉浸在濃厚的文化氛圍中。隨著歌聲落幕，牧師和教堂裡的其他成員，一起表達了對我們的感謝之情。

在這溫馨的氛圍中，我們紛紛站起來，將禮物和毛毯贈送給所有人。大家收到禮物後，也紛紛以「gracias」表達對我們的感謝，看到他們燦爛的笑容也讓我感到很愉悅。

等我們都分送完禮物和毛毯後，牧師邀請我們到教堂的地下室吃午餐。他們提供了一些中南美洲的美食，其中，我們品嘗到了哥倫比亞的阿瑞巴玉米餅，玉米餅皮可以夾入各種食材，嘗起來實在太美味了。最後，在我們離開前，牧師還一再地跟我們說謝謝。

這次參與志工活動，讓我深刻地體會到幫助他人的重要性。我從小就受到教導，要關心需要幫助的人，這次到教會的經驗更加強了我對這個理念的了解。看到大家的笑容和感恩之情，讓我也感到非常愉悅和滿足，同時也讓我更珍惜和感謝自己所擁有的。

這次活動不僅僅是為他人帶來幫助，同時也讓我更深入了解中南美洲的文化和語言。活動中，我們不只是給予幫助，更是在豐富自己的生活。這是一次讓我心靈獲得滿足、生活更豐富的難忘體驗。