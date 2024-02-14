機器人婆婆／《取了綽號的小女生》系列之四

班長盯緊了三個小女生，三個小女生就來向我告狀，我很為難，不知該怎麼辦，只能裝聾作啞，三個小女生很生我的氣。

有一天放學後，班長見三個小女生帶著施老師悄悄進了一個老婆婆的家。那老婆婆長相很可怕，孤身一人，班長趕緊回家向他媽媽李招娣匯報。

當天晚上，我見施老師的小屋裡空空的，第二天，才知施老師被警察連夜帶走了。那天，三個小女生沒有來上課。

後來，我打聽出真相的一半是這樣的，公安人員審問施老師跟三個小女生是什麼關係？施老師說曾經教過她們，從一年級教到小學畢業；公安人員又問為什麼替小女生取綽號？施老師說她們想學做女英雄；公安人員最後問為什麼去找那個老婆婆？施老師說是調查老婆婆的老家在哪裡，她始終不肯說，聽口音是蘇州人。

再後來，有趣的是，我比公安人員先一步了解真相的後一半。那天傍晚，白天曠課的三個小女生向我坦白了行動計畫。原來，她們見村裡有一個老婆婆，手和腳長得很古怪，就替她取了綽號「機器人婆婆」，並決定調查她的真實身分。因「機器人婆婆」的口音和穿的衣服不像是當地人，她們央求見多識廣的施老師去辨別老婆婆的口音，沒想到竟連累施老師被公安人員傳訊。她們無奈，就加緊盤問老婆婆是不是逃亡的地主婆。老婆婆很害怕，被逼說出身世：她是窮人家，從小被壞人從蘇州搶來，那壞人就是多年前死去的丈夫。她很早就得了一種怪病，手和腳像機器人。

遠方來信的最後一段是這樣的：「水滸」小集團一案就此打住，老師為我們鬆了一口氣。誰知到了一九七五年八月，又掀起評水滸運動，最高領袖將水滸傳變成反面教材。那個公安人員舊事重提，我們和施老師又遇上麻煩。那時，您已調離到完全制中學，我們也踏上社會多年了，多虧您挺身而出，為我們仗義執言。所幸沒多久，評水滸的逆流就無聲息了。（系列完）