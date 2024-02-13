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回家過年

林乙安（加州，長城中文學校）

中國的春節有幾千年歷史了，到現在還是華人最重要的節日之一，大家都會大肆慶祝。放鞭炮、發紅包、打掃家裡，都是常見到的迎接春節方式，除了這些之外，其實還有許多不同的慶祝活動呢！

每一年春節對我和我的親戚們來說，是最重要的節日，不只是因為大家都在慶祝新年，也是因為爸爸、媽媽、姊姊和我是我們家族唯一住在美國的，而每年的春節就是我們回家鄉跟大家一起過年的開心日子。

從我小時候開始，爸爸媽媽就移民到美國，我和姊姊幾乎都是在美國長大生活的。以前因為我們年紀還小，爸爸媽媽常常帶我們回台灣探望親戚，也順便培養我們的中文程度。但是，一直到我們升上國中，生活變得非常忙碌，我們再也沒有辦法經常回去探親。

由於我們根本沒有親戚在美國，所以媽媽會盡力地把我們的行程安排好，留一些時間，讓我們可以請假回台灣過新年。

雖然我和姊姊這些年都會大概缺課兩個禮拜，但是每年可以抽空看到親戚一次，我覺得是相當值得的。

不幸的是，我跟我姊姊現在就讀高中，缺課會比較麻煩，所以今年將是我們第一次沒有回台灣過年，只有媽媽會回去。

即使我們現在不再有辦法回台灣跟親戚慶祝農曆新年，我還是非常感謝爸爸媽媽以前讓和我姊姊有機會可以每年回台灣，我會永遠珍惜這些美好的回憶。

華人 移民

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