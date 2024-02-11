我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

春節

柯書天（加州，福森中文學校）

春節是農曆的新年，也是中國文化中最重要的節日之一。它標誌著冬季的結束和春季的開始。在中國，春節的風俗習慣各不相同，像是家人們聚在一起吃團圓飯、打掃房子以消除不祥之兆，還有用紅色剪紙裝飾門窗等等。

春節時，五十六個不同民族有各自特色濃厚的慶祝活動。比如西藏的拉薩，還有中國的鄰國，世界各地有華僑的地區和國家也會慶祝春節，如新加坡、汶萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國等。它不僅在亞洲慶祝，澳洲、加拿大、紐西蘭、秘魯、南非、英國和美國以及幾個歐洲國家也有相關的慶祝活動。

春節是一個擁有豐富傳統和習俗的節日，我希望每個人都能與您所愛的人一起度過春節，並留下一些珍貴的回憶。

熊詩晴（加州，福森中文學校）

春節是什麼呢？是中國人慶祝新年的日子。新年慶祝活動會持續十五天至元宵節。

農曆新年充滿了喜樂， 中國文化中有十二生肖，每年都有代表的生肖，今年是龍年。

過年通常都很熱鬧，我會穿上有中國特色的衣服。紅色代表好運和福氣，媽媽爸爸會給我紅包，紅包裡面有壓歲錢。新年時我們會吃春捲、炒麵、炒飯、餃子、年糕和烤豬；很多好吃的「年菜」都有它特別的意思，例如春捲代表有錢，因為它像金條，炒麵則象徵長壽。

舊金山慶祝春節的活動有掛燈籠、放煙花和舞龍舞獅，熱鬧又好看！

春節是一個很重要的節日，人們會和親友聚在一起慶祝。

祝大家新年快樂又平安!

新加坡 加州 澳洲

上一則

槐樹街上的法國梧桐

下一則

年糕

延伸閱讀

春節首列聯合國節日 古特雷斯：龍正是應對挑戰所需特質

春節首列聯合國節日 古特雷斯：龍正是應對挑戰所需特質
曼哈頓華埠扒竊橫行 警：已到無休無止狀態

曼哈頓華埠扒竊橫行 警：已到無休無止狀態
反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊
華埠金龍揭幕 喜迎農曆新年

華埠金龍揭幕 喜迎農曆新年

熱門新聞

爸爸不認得我了

2024-02-05 01:01
圖∕李進文

我已經不再是那個曾經

2024-02-04 01:01
秦孝儀落款書法字畫，目視有部分破損，落款是否該人真品請自行判斷，士林分署不負保證責任。（圖／士林分署提供）

前立委李慶華豪宅收藏將拍賣 包含秦孝儀送李煥祝壽墨寶

2024-02-05 03:46
疫情過去後，許多人提起大大小小的行李，迫不及待返鄉看看。（本報系資料照片）

返鄉二三事

2024-02-07 01:02

電話詐騙

2024-02-06 01:00
義大利維蘇威火山2000年前爆發，燒焦了一些古卷。3名研究員利用人工智慧將留存至今的古卷解讀出2000個以上的希臘字母，因此獲得70萬美元獎金。（路透）

3人團隊用AI解讀2000年前燒焦古卷 獲頒70萬美元

2024-02-06 02:10

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空