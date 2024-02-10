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我喜歡過新年

朱浩熙（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的節日是中國新年。因為中國新年時，家人們都會回家，一家人聚集在一起玩得很開心。

過年的時候，我們會把房子打掃乾淨，吃豐盛的飯菜。大人會給小朋友和長者紅包，以求財源廣進、吉祥如意，人們還會穿上紅色的衣服以求好運。有些人吃麵條象徵長壽，吃餃子象徵吉祥。大家互相祝願新年快樂。

過年的時候，我們一家人會團圓吃大餐，之後我們就出去玩耍或觀看街舞。

街舞通常包括喧鬧的音樂，以及由許多人組成的各種舞蹈表演隊伍，他們一邊走一邊唱歌跳舞。後來我會收到親戚的紅包，我也祝福他們新春快樂。

總的來說，中國新年是我最喜歡的節日。

成熙怡（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的節日是中國新年，因為農曆新年是與家人一起慶祝的節日。

中國新年也叫春節，因為這個節日一般會在國曆一月或二月春天的時候。春節前，我們還要先過個小年，過小年要怎麼過呢？小年來臨時，我們家會準備一些好吃的東西，這些都是傳統的食物。另外，家裡的前前後後還要進行一次大掃除，這是迎接春節的準備工作。

每年春節的前一天，家家戶戶的門口都會貼春聯或掛大紅燈籠，大街小巷的彩燈明亮美麗，還沒到新年那天，處處都已洋溢著滿滿的節日氣氛。

新年來了，我們會穿紅色的新衣服，寓意是紅紅火火、健康順利。

大人會給小孩壓歲錢，也就是紅包。壓歲錢的寓意是讓小孩子們平安長大。

新年的時候，我們還會包水餃吃，寓意是一家人齊齊整整，團團圓圓；我們也吃糖果，意思就是生活甜美、幸福美滿。

中國新年是隆重的、熱鬧的、快樂的，所以我最喜歡中國新年。

餃子

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