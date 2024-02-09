中國農曆的正月初一叫「春節」，也叫「新年」，是中國最重要的節日。我最喜歡這個節日，原因有很多。

在春節前後的十幾天裡，人們用各種各樣的活動迎新春，我們家也有很多慶祝活動。

首先，我的爺爺和奶奶會在年三十的晚上做很多好吃的，這是團圓大餐，叫「年夜飯」，也可以叫「團圓飯」。這頓年夜飯可豐富了，有紅通通的龍蝦、碧綠的蔬菜、雞蛋 炒麵、鮮香魚丸、脆皮火肉、嫩滑的白切雞、好喝的老火湯，還有各種味道的果汁飲料，真是應有盡有。這些都是我最愛吃的，所以，過年這整個假期裡的每一天，都是我最開心、最幸福的日子。

其次，收紅包是我和弟弟最喜歡的事情。吃過年夜飯，我們的爺爺奶奶、爸爸媽媽就會給我們紅包，又叫「壓歲錢」。

每當家人給我們紅包時，弟弟都會高興得又叫又跳，連聲說吉利的話，比如祝您身體健康、財源滾滾、福如東海等等。當然了，這些都是長輩們從小就教育我們的，當有人給我們紅包時，我們都要這樣說，這樣，收紅包的開心，給紅包的也開心。

然後我們一家人都會圍坐在大廳，一邊聊天吃零食，一邊看電視，因為電視節目是春節聯歡晚會，我們簡稱為「春晚」。這個節目的內容豐富又精采，很多人都愛看，我們一家人也很喜歡看這個節目，所以我們每年都看。

最後就是第二天，也就是年初一了，我們吃過早飯，就開始穿新衣、戴新帽，在掛著大大紅燈籠的門口放鞭炮。

爸爸媽媽還帶我們去唐人街看唱大戲、舞獅子跟遊花車，大街上人山人海，到處都是熱熱鬧鬧的景象！