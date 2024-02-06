「水滸」小集團 /《取了綽號的小女生》系列之三

誰料到一波未平，一波又起。一個月後，為「戴帽子」老師打抱不平的三個小女生竟各自取了綽號。小孫的綽號是「母夜叉」，小顧的綽號是「母大蟲」，小吳的綽號是「一丈青」。

怪的是，三個綽號都來自水滸傳。我問三個小女生：「誰替妳們取的綽號？」她們說：「我們自己取的。」我又問：「讀過水滸傳嗎？」她們一齊搖頭。聽她們胡言亂語，我很生氣，沒讀過水滸傳，怎麼會知道梁山好漢的綽號？

我觀察了幾天，發現小顧長得粗眉大眼，有點像「母大蟲」顧大嫂；小孫向同桌吹噓自己如何學會做肉包子，使我想起「母夜叉」孫二娘是開人肉包子鋪的；小吳每天繩套不離手，「一丈青」扈三娘不就是慣用繩套逮住壞人嗎？

我不敢小看這件事，查了學生家庭情況登記表，發現她們來自同一個村。我立即去那個村，分別訪問三個小女生的家長。三家父母都向我保證：一定讓自己的孩子收起玩心，不再亂取綽號，專心念書。第二天，三個小女生見了我，都轉過臉不理我。

過了一天，貧宣隊李招娣向我問起她兒子的學習成績，她兒子在我的班上當班長。我順便提起有學生取綽號，她聽了很吃驚，急忙翻開領袖語錄本，大聲念了幾條語錄。她懷疑三個小女生背後有壞人指使，就去找她們查問：「為什麼要替自己取綽號？有沒有行動計畫？」想不到她們很爽氣，說取綽號是為了做女英雄，也承認有行動計畫，但保密。

幾天後，夜幕下，我見三個小女生溜進了施老師的小屋。我蹲在窗外偷聽，施老師在講水滸傳裡三打祝家莊的故事。我懵了，三個小女生的後台竟是一個老地主。

我愈想愈怕，第二天清早就向李招娣報告，李招娣神色緊張，叫來兒子，要他暗中跟蹤三個小女生。同時，她上報了公安人員，公安人員邊聽邊逐句記下，他將施老師和三個小女生定性為「水滸」小集團。（待續）