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最喜歡的一道菜

莊怡歡（紐約，人力中心中文學校）

莊怡歡（紐約，人力中心中文學校）

生活中有各式各樣的美食，我有很多喜歡的菜，比如番茄炒蛋、雞湯和牛排，但我最喜歡的一道菜是炒年糕。

年糕是白色的，由糯米製成。年糕的味道淡淡的，但是跟肉和菜一起炒的時候，就會變得非常香又好吃。

我媽媽經常會炒年糕，加入大白菜、豬肉片、香菇、黑木耳一起炒著吃，當然也可以與其他蔬菜和肉類一起炒。那麼，炒年糕是怎樣製作的呢？

首先，把年糕放入開水裡先煮好，然後撈出來過一下涼水，放一邊備用。另外把鍋燒熱，放入五花肉，炒出香味，再倒入香菇和黑木耳，跟大白菜一起炒。炒熟後，最後把年糕放入鍋中一起攪拌一下，再調一下味，香噴噴的一道炒年糕就做好了。咬下去的時候，年糕柔軟中又帶有嚼勁。

這就是我最喜歡的一道菜。如果大家也喜歡這道菜的話，可以嘗試做做看！

李柏駿（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的一道菜是我媽媽做的爆炒牛肉。

牛肉是大家都喜歡的食材，很多大人小孩都愛吃，因為它的蛋白質很豐富，而且什麼做法都很好吃。

那麼讓我來介紹一下我媽媽的這道菜吧。這是一道非常下飯的菜，需要的材料也很簡單，就是牛肉、蔥和薑。

首先，先把洗好的牛肉切成薄片，用醬油、蠔油、白糖和玉米澱粉醃製半小時。之後，把準備好的薑片爆香，並倒入牛肉翻炒均勻，淋上一點點白酒、開大火。

最後撒上一點點蔥段、裝碟，就完成了。

這樣，一道美味的蔥爆牛肉就做好了。如果大家喜歡，也可以嘗試這樣做喔！

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