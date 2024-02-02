春節又稱過年，是華人 最大的節日，也是我最喜歡的節日。俗語說，「小孩盼過年，大人盼種田」，過春節既有好吃的，又有「逗利是」，讓我感受到非常溫馨和快樂。

春節前幾天，媽媽會把家裡大掃除，屋裡屋外弄得乾乾淨淨，整理得整整齊齊。除夕那天一早，媽媽就去法拉盛 的華人店買回新鮮的魚、蝦、雞，還有香噴噴的燒鵝、燒乳豬，我想著想著口水差點就流下來了。當我放學回家，媽媽已經把魚、蝦、雞和各種菜做成一道又一道香氣撲鼻的美食佳餚，我心裡滿是盼望。終於，一家人團團圍坐在餐桌旁，爸爸媽媽夾菜給外婆，姊姊給我送上剝好殼的蝦，大家一邊讚美佳餚的美味，一邊聊著日常生活中的大小事，開心的話語說個不停，快樂和希望堆滿了大家的心中。

到了大年初一，是我最盼望的時候了，那就是新年「逗利是」啊！外婆滿臉笑容地拿著一沓的紅包坐在椅子上，紅包鼓鼓的，好像告訴我有好多的「利是錢」，也就是壓歲錢。我和姊姊輪流給外婆祝福：祝願外婆身體健康、長命百歲、大吉大利。外婆笑瞇瞇地給我和姊姊派紅包，也祝願我們學業進步，快快長大。輪到給爸爸媽媽祝願了，他們的紅包更大更鼓，我心花怒放，誠心祝福他們身體健康、萬事如意、龍馬精神、恭喜發財。哇！他們每人給我兩個大紅包，我頓時笑得見牙不見眼，樂不可支！

過年真好，我最愛過年！