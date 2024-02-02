我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

錢賺得多活該？ 加州新法要求中產階級多繳830元濟貧

我最喜歡的節日

白子穎（紐約）

春節又稱過年，是華人最大的節日，也是我最喜歡的節日。俗語說，「小孩盼過年，大人盼種田」，過春節既有好吃的，又有「逗利是」，讓我感受到非常溫馨和快樂。

春節前幾天，媽媽會把家裡大掃除，屋裡屋外弄得乾乾淨淨，整理得整整齊齊。除夕那天一早，媽媽就去法拉盛的華人店買回新鮮的魚、蝦、雞，還有香噴噴的燒鵝、燒乳豬，我想著想著口水差點就流下來了。當我放學回家，媽媽已經把魚、蝦、雞和各種菜做成一道又一道香氣撲鼻的美食佳餚，我心裡滿是盼望。終於，一家人團團圍坐在餐桌旁，爸爸媽媽夾菜給外婆，姊姊給我送上剝好殼的蝦，大家一邊讚美佳餚的美味，一邊聊著日常生活中的大小事，開心的話語說個不停，快樂和希望堆滿了大家的心中。

到了大年初一，是我最盼望的時候了，那就是新年「逗利是」啊！外婆滿臉笑容地拿著一沓的紅包坐在椅子上，紅包鼓鼓的，好像告訴我有好多的「利是錢」，也就是壓歲錢。我和姊姊輪流給外婆祝福：祝願外婆身體健康、長命百歲、大吉大利。外婆笑瞇瞇地給我和姊姊派紅包，也祝願我們學業進步，快快長大。輪到給爸爸媽媽祝願了，他們的紅包更大更鼓，我心花怒放，誠心祝福他們身體健康、萬事如意、龍馬精神、恭喜發財。哇！他們每人給我兩個大紅包，我頓時笑得見牙不見眼，樂不可支！

過年真好，我最愛過年！

華人 法拉盛

上一則

黃金拍檔打進70國市場 科盛讓塑膠模具預見未來

下一則

賭城大道天橋驚魂記

延伸閱讀

錯將借手機以為是搶手機 韓裔男子拒絕後被對方拳打

錯將借手機以為是搶手機 韓裔男子拒絕後被對方拳打
紐約華文作家協會 27日迎新送舊

紐約華文作家協會 27日迎新送舊
法拉盛連傳火燒車 華裔車主遭波及

法拉盛連傳火燒車 華裔車主遭波及
法拉盛華商會26日舉辦籌募餐會 感謝美國夢機會

法拉盛華商會26日舉辦籌募餐會 感謝美國夢機會

熱門新聞

外公的畫

2024-01-28 01:00
兩名抗議人士在法國羅浮宮對「蒙娜麗莎」畫像潑灑湯汁。(擷自YouTube)

巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁

2024-01-28 12:24
林青霞獲第六十屆金馬獎終身成就獎殊榮。（圖／本報資料照片）

人間多苦侶，難為有心人——金馬影展《窗外》與《親愛的陌生人》

2024-01-27 01:02

外公的書法

2024-01-23 01:00
圖∕吳孟芸

周末妻子（上）

2024-01-29 01:02
圖∕吳孟芸

周末妻子（下）

2024-01-30 01:02

超人氣

更多 >
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人