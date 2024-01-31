「戴帽子」老師／《取了綽號的小女生》系列之二

我到「戴帽子」小學的第三天，朱校長要我檢查施老師所教班級的學生練習本。我怕又得罪一個老師，小心翼翼地從施老師桌上的語文練習本查到算術練習本，所幸沒有發現批改上的錯誤。不料，朱校長並不滿意，一臉嚴肅地告訴我，施老師是一個「戴帽子」老師。那年代有五頂讓人抬不起頭的帽子：地主、富農、反革命、壞分子和右派分子，年紀很大的施老師戴的是第一頂帽子。

學校裡白天很熱鬧，有著幾百個學生和幾十個老師，到了晚上只剩下我和「戴帽子」的施老師。施老師沒有收過地租，很早離開老家，屬於逃亡地主。他是這所小學的第一個老師，最早收了附近三十個學生。我暗暗叮囑自己：大事小事務必和施老師劃清界線。

沒想到我到學校的第十天，禍從天降。大清早，朱校長頂著大風趕到學校，發現辦公室牆上的領袖像裂開了，從領袖的右眼角裂到下嘴唇。他趕緊找到貧宣隊的李招娣，李招娣立刻報告公安人員，公安人員第一時間趕到學校，逐一找人問話。住校的唯有施老師和我，年邁的施老師晚上起夜三次，我一覺睡到天亮，施老師就成了嫌疑犯，公安人員不讓他吃飯，從白天審到天黑。施老師倦了，閉上了眼睛，公安人員還不放過，派人通宵監視他，巴望他說夢話時會坦白罪行。

這時，我班上有三個小女生匆匆趕來了：小顧端來飯菜；小孫輕聲叫醒施老師，讓他吃了飯再睡；小吳大聲對公安人員說：「辦公室牆上的窗不是破了嗎？明明是大風吹壞了領袖像，為什麽一口咬定是施老師撕的？」

那天深夜，三個小女生打著呵欠守護在施老師身旁。天快亮時，施老師說夢話了，但說得含糊不清，公安人員一無所獲。三個小女生笑嘻嘻地手拉著手回家了。

其實，我也判斷是大風吹壞了領袖像，可是不敢明說，只有三個小女生敢為「戴帽子」老師打抱不平。（待續）