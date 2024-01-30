你和媽媽在水族館看海豚跳出水面、跳入水中，並做出許多很酷的動作。然而，你注意到了嗎？為何去年有六隻海豚表演，但今年只有兩隻呢？海豚在自然棲息地會生活得更好。漁夫捕捉牠們，漁船也碰撞牠們，再加上牠們的繁殖能力有限，所以赫克託耳海豚目前正在瀕臨滅絕，只剩下大約一萬隻。

當人們進行商業或是休閒活動用漁網去捕魚時，除了魚類以外還有其他海裡面的生物，像赫克託耳海豚也經常被捕獲。人類釣魚 的用的魚鈎也可能會讓海豚受傷。赫克託耳海豚是這些有害事件的巨大受害者，因此牠們的生存正正面臨危險。

赫克託耳海豚瀕臨滅絕的另一個重要原因是牠們生活在淺海環境中，因此，牠們經常與船隻及其螺旋槳相撞。這些海豚通常出現在距離海岸二十海浬以內、水深不超過三百二十八英尺的水域中。這意味著當遊客在港口和海灣航行時，與生活在如此淺水中的海豚相撞的風險很高。赫克託耳海豚因遊客不夠謹慎而死亡，尤其是剛出生和年幼的海豚。由於人類不懂得保護牠們，該物種的生命面臨危險。

赫克託耳海豚無法增加族群數量的最後一個重要原因是牠們自身的繁殖基因。這個物種被分成小群體，個體不會在群體之外繁殖，科學家認為這是因為人們過度捕撈和棲息地破壞造成的。赫克託耳海豚不遷徙，一年到頭都住在同一個地方，所以牠們沒有機會遇到其他小群體，也沒有機會成為一個更大、更多樣化的群體。

赫克託耳海豚是世界上最小、最稀有的海豚。牠們是食肉動物，有助於平衡當地魚類族群，尤其是紐西蘭海岸，因為那是牠們的故鄉。然而，兼捕、碰撞以及牠們缺乏繁殖能力正在威脅著該物種的生存。如果人類不關注和謹慎，很快地這種獨特而稀有的物種可能就會從地球上消失。