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新年的展望

陳泰霖（紐約，長島慈濟人文學校）

英文有句話「Time flies」，是形容時間過得非常快。在去年的時候，我訂下很多想做的事情，結果因為我沒有控制好時間，只實現一半左右。對於新的一年，我決定把目標縮小，把要做的事情變少一些，讓自己能夠每樣東西都能達到目標。我認為，每年的展望，都是對自己的期許與成長，希望自己年年都能有進步，不管是學業、打擊樂器練習，還有心理的成長，我都希望能比去年更進步。

去年我把SAT的練習訂太高，以為每天可以做二十頁考題，結果有時候連做都做不到。因為學校考試和功課多，光是忙這些就快應付不來，所以我決定把目標訂小一點，例如功課或考試少的話，就做多一點考題，這樣也不會覺得自己達不到目標，心裡很著急。

由於課業的關係，有時候自己練習打擊樂器的效率也不是很高，以致於一首曲子要拖一、兩個月才能通過，所以我決定把練習範圍縮小一點，每天著重練習，看能不能一、二周就把老師給的作業通過，這樣才能夠有所進步！

我相信，新年的展望，就是檢視以前的自己，改進不足的地方，維持好的地方。因為媽媽常常說，不管做什麼事情，不進則退。我想，如果不能進步，至少要保持在原地一陣子，等到準備充足，就能慢慢進步。希望我能夠記住媽媽的話，做好時間的管理，這樣新年展望才會有意義！

趙浩賢（紐約，長島慈濟人文學校）

在二零二四年我有很多展望。我想找一份兼職工作，以便賺錢，這將使我能夠存下大學費用，並且能夠購買便利設施，而無需要求我的父母這樣做。

我希望了解更多關於藝術和電腦編碼的知識，這兩件事都是我感興趣的。有一天我希望能找到一份與這些事情有關的工作。

這就是我對新年的展望。

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