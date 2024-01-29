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五官判斷的準確性

陳思（北卡羅萊納州）

我們用五官感知世界，但五官提供給我們的資訊是可靠的嗎？這道在心理學課談論的課題引起了我的好奇和思考。

在課中學到的知識顛覆了我的認知，難道我度過了十五年的「虛假人生」嗎？

首先，我們看到的顏色是相對的。我們觀察周圍環境時，腦子會潛意識地考慮到光線和陰影，而且在識別一種顏色時會用周圍物體的顏色做對比。然後，我們的腦子會用這些訊息猜測一個物體的顏色。在多數情況下，這種方式可以作出準確的判斷，可是腦子的猜測也不可能萬無一失。

這種「猜測錯誤」就體現在一個關於魔術方塊的幻覺上。光線照在魔術方塊上，被光線照射的一面有個棕色方塊，背對著光線的一面有個橙色方塊。其實，這兩個方塊的顏色是一樣的，但因為光線不同，腦子在「猜測」方塊的顏色時出現了失誤，我們才會認為兩個方塊的顏色不同。

其次，人們判斷事物時是主觀的。人心的期望、周圍的環境和我們對世界的認知都有影響。

這種現象可以用一個小實驗展示：把麥當勞的食物切成小塊、擺盤，然後給美食家品嘗，並告訴美食家們，這是「全新有機快餐」。沒想到，沒有一個美食家發現食物只是普通的麥當勞餐點，他們甚至還連連稱讚。擺盤加上食物的介紹方式，讓美食家們對食物產生好感，因此他們吃到食物的時候，腦子就會自然地產生對食物的好感。

主觀判斷的影響不只體現在味覺上，嗅覺和視覺也會互相影響。我們聊天時，對方說話的嘴形可以改變我們對說話內容的判斷，我們會按照對方的嘴形潛意識地腦補聽到的聲音，這種現象是「麥格克效應McGurk effect」。

個人五官的本身也可以改變我們對世界的感知。在有色盲症的人眼中，他們的世界色彩和正常視力人眼中的截然不同。即使在沒有色盲症的一群人中，沒有人的眼睛是完全一樣的。這樣的話，哪個人眼中的世界才是最真實而客觀的呢？

我們看到、聽到、嘗到、摸到和聞到的，是我們唯一值得信賴的感官。無可選擇，我們眼中的世界雖不是客觀的，但是最真實的。

麥當勞

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