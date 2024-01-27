讀書分享-從天而降的幸運

讀書能給我們帶來許多好處，不但可以讓我們增長知識，還可以讓我們開闊眼界，學到很多的東西。我常常讀課外書，比如英文長篇故事、青少年小說，還有中文成語故事等等。

我最喜歡的一本書是《從天而降的幸運》，這本書是關於一名叫摩西洛博的小女孩。摩西是被收養的，在一場暴風雨中，她的養父發現了在木筏上的她並救了她。從摩西認字後，她就開始寫信尋找親生母親。她在瓶子裡放了信，再將瓶子投進她被發現的那條小溪，向北漂流，希望她的媽媽會看到信而回來找她。但她從來都沒有收到過母親的回信。雖然如此，她跟養父養母還是開開心心地在北卡 羅萊納一個小鎮生活。

這個城鎮只住著一百四十八人，每個人都互相認識。摩西養父擁有一家咖啡 廳。有一天，一位名叫斯塔爾的偵探到了他們的咖啡廳，並說明他正在調查一宗謀殺案。偵探斯塔爾身邊還有一個助理叫馬拉副警長。

不久後，城裡一位老人遭到謀殺，打破了城鎮的安寧。偵探斯塔爾開始找線索，追查兇手。後來，當摩西的養父母被綁架了，殺人兇手也因此暴露了行蹤。他們發現老人是被一位叫羅伯特·斯萊特的男子殺害的。羅伯特很狡猾，他綁架摩西的養父母後打電話給摩西，索討一大筆錢。這時，剛好被馬拉副警長發現了，她卻表現得很可疑⋯馬拉副警長竟是羅伯特的同夥。原來，羅伯特以前曾搶劫一家銀行，而那些錢都被老人拿去了。羅伯特想拿回那些錢，便計畫殺掉老人，綁架摩西的父母。揪出兇手後後，城裡恢復正常了，摩西養父的咖啡廳也開始熱鬧起來。

我最喜歡摩西這個角色，她既獨立又聰明。從她的身上，我學到了一個道理：不要認為任何事情都是理所當然的，要好好珍惜身邊的人。當摩西意識到她已經有了一個充滿愛的家庭，就不再找執著於尋找生母了。從這本書，我還學到了，不要任何人都相信，要學會思考，善於判斷。