我以前不喜歡滑雪。

我第一次嘗試滑雪是在我六歲的時候，當時我跟家人一起去了一個滑雪勝地。在那裡，我看到其他跟我一樣年紀的小孩輕鬆地從斜坡上滑下來，所以我想滑雪一定很容易。於是我很興奮地想嘗試滑雪。

滑雪的第一步是穿上所有裝備。有滑雪外套、手套、安全帽、護目鏡、雪靴和雪板。 當我試著穿上雪靴時，不管怎樣用力推拉，我的腳就是穿不進去。還沒開始滑，我已經累得滿頭大汗！終於，在爸爸媽媽的幫助下，我穿上了全部的滑雪裝備。我開心地開始滑雪，可是當我的滑雪板踩到雪地上時，我就摔倒了。雪板在雪地上非常滑，很難站起來，我費了好大的勁才重新站起來，但又馬上跌倒了。我就這樣不斷地跌倒並試著站起來，跌倒又站起來⋯⋯當我終於能夠站在滑雪板上時，感覺像過了一個世紀那麼久。 然後我開始試著前進。我慢慢地往前動，不過速度卻愈來愈快、愈來愈快，我不知道怎麼停下來！於是我又跌倒了。

我喪氣地坐在雪地上，我的手腳冰冷，腿酸，屁股又疼。就在我想放棄時，我想起了老師說過一句靜思語：「我們要克服困難，不要被困難克服」。 我要克服滑雪！我決定再試一次。我站起來，一次又一次地嘗試。經過一次又一次的跌倒，我終於學會了！

現在，儘管我仍然不喜歡穿上所有的滑雪裝備，尤其是滑雪靴，但我喜歡像其他人一樣，從斜坡上滑下來。