我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

克服困難

黃智陞（紐約，慈濟人文學校）

我以前不喜歡滑雪。

我第一次嘗試滑雪是在我六歲的時候，當時我跟家人一起去了一個滑雪勝地。在那裡，我看到其他跟我一樣年紀的小孩輕鬆地從斜坡上滑下來，所以我想滑雪一定很容易。於是我很興奮地想嘗試滑雪。

滑雪的第一步是穿上所有裝備。有滑雪外套、手套、安全帽、護目鏡、雪靴和雪板。 當我試著穿上雪靴時，不管怎樣用力推拉，我的腳就是穿不進去。還沒開始滑，我已經累得滿頭大汗！終於，在爸爸媽媽的幫助下，我穿上了全部的滑雪裝備。我開心地開始滑雪，可是當我的滑雪板踩到雪地上時，我就摔倒了。雪板在雪地上非常滑，很難站起來，我費了好大的勁才重新站起來，但又馬上跌倒了。我就這樣不斷地跌倒並試著站起來，跌倒又站起來⋯⋯當我終於能夠站在滑雪板上時，感覺像過了一個世紀那麼久。 然後我開始試著前進。我慢慢地往前動，不過速度卻愈來愈快、愈來愈快，我不知道怎麼停下來！於是我又跌倒了。

我喪氣地坐在雪地上，我的手腳冰冷，腿酸，屁股又疼。就在我想放棄時，我想起了老師說過一句靜思語：「我們要克服困難，不要被困難克服」。 我要克服滑雪！我決定再試一次。我站起來，一次又一次地嘗試。經過一次又一次的跌倒，我終於學會了！

現在，儘管我仍然不喜歡穿上所有的滑雪裝備，尤其是滑雪靴，但我喜歡像其他人一樣，從斜坡上滑下來。

上一則

清澈的善良

下一則

樂高塔建造比賽

延伸閱讀

加拿大滑雪直升機墜毀山區 造成3死、4重傷 尚未查明事故起因

加拿大滑雪直升機墜毀山區 造成3死、4重傷 尚未查明事故起因
出國滑雪受傷 牢記「PRICE」自救

出國滑雪受傷 牢記「PRICE」自救
滑雪死亡意外頻傳 新手、老鳥要注意什麼？

滑雪死亡意外頻傳 新手、老鳥要注意什麼？
太浩湖雪場發警告 2小時人為炸雪20次

太浩湖雪場發警告 2小時人為炸雪20次

熱門新聞

外公的書法

2024-01-23 01:00
圖∕黛安

後母（上）

2024-01-21 01:02
黛安∕圖

後母（下）

2024-01-22 01:02

貓痴物語

2024-01-21 01:00
圖／Mrs. H.

九重葛，只能這樣了

2024-01-23 01:02

遊墨西哥遇到騙子

2024-01-09 01:00

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程