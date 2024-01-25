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搭校車上學

唐明敏（台灣）

天亮了

快起來

快吃飯

快梳洗

校車等著你

同學排排坐

聊天沒問題

亂跑不可以

車門一開啓

順序走出去

親切道早安

老師囘個禮

一天好開始

快活勤學習

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