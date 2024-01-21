今天我想跟大家分享一句靜思語是：「盡多少本分，就得多少本事」。當我了解這句話的道理後，我特別想分享給一樣是學生的你們。

首先，「本分」是什麼意思呢？本分就是我們應該做的事情，就像是按時完成作業、幫父母做家事、對老師同學有禮貌。如果我們都能做到這些，就代表我們懂得守規矩，尊重別人，這樣的行為對自己和他人都有好處。當我們學習新東西時，用心學習也是盡本分的表現之一。舉個例子，當我專心聽課，努力複習，不僅能得到好成績，也可以成為其他同學的好榜樣。

最後，這句話也提醒我們要謙虛，不要自以為是，要願意接受別人的建議，不怕犯錯，這樣才能不斷進步。

希望大家能記住這句靜思語，常常使用它，讓我們變得更好。

鄭菁菁（紐約，慈濟人文學校）

今天我要分享的靜思語是：「不只愛人，還要愛地球；土地平安，人才能平安」。怎樣能「做環保，愛地球」？其實要從「多愛人，常知足，不浪費」開始。

我想跟大家分享一個我自己的故事，也是我今年的計畫。從今年的生日開始，我不再需要別人送我禮物，因為第一，父母給我的東西已經很多，我知道滿足。

第二，我不要小朋友浪費錢，如果我們少買東西，地球就少一點垃圾。

第三，我最喜歡的生日禮物就是朋友過來陪我玩。媽媽常常教我，買東西之前要問問自己：「需要還是想要這個東西？」我們想要的東西不一定是我們需要的。對我來說，朋友陪我玩的時間比收到很多禮物更重要。

所以做好環保，愛護地球，就要從多愛人並且知足不浪費開始。