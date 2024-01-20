我的名字叫陳柏楊，這是媽媽給我取的名字。她告訴我「柏」字寓意豐富，代表著人才、美好品德、事業興旺、後代滋長、教書育人、長壽等美好寓意。「楊」字作為一個名字寓意廣泛，可以表現出青春、團結、美好等多種美好寓意。在家裡媽媽常常叫我柏楊，我很喜歡媽媽這樣叫我！

現在我上初中七年級了，平常周末我參加籃球和踢足球 訓練和比賽，得到教練們的耐心教導和訓練，加上我自己的努力，我的球技愈來愈好了。有時候我還喜歡畫畫和讀書。在老師和媽媽的鼓勵下，我還參加中文學校每年舉行的畫畫比賽，常常拿到獎勵呢！我最喜歡的食物是媽媽煮的可口咖喱雞和各種各樣的美食。

這就是我，一個喜歡讀書、畫畫，喜歡和小夥伴們一起打球的我，你們喜歡嗎？

李宇凡（紐約，人力中心中文學校）

我叫李宇凡，是媽媽幫我取的名字，她說：「宇凡」的意思是希望我氣宇不凡。

在空閒的時間，我會打籃球和玩電子遊戲。然而，在上課的日子裡我很忙，因為我讀高中十年級了，每天都有很多作業。在學校，我參加了田徑隊，我認為這是很令人興奮的，因為我很愛跑步，也常常參加跑步比賽。

我的家有共有五口人：爸爸、媽媽、姊姊和奶奶。我和家人的關係都很好，雖然有時候我們會彼此不太高興，但我還是很愛我的家人。這就是我的自我介紹。