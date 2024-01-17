感恩節，凱莉跟隨爺爺奶奶自駕遊，看望了他們的親友，凱莉提前收到很多份生日禮物，他們還去了維珍尼亞海灘，海邊日出美妙得令凱莉讚嘆不已，餵鳥的經歷更讓她歡呼雀躍，恨不得自己也會飛，坐進回程的車裡還唧唧喳喳說個不停。可是奶奶卻沉默不語，爺爺勸她說出擔心的事。凱莉懂事地安靜下來，在後座默默地聽他們的對話。

「大姊30年前做過乳腺癌手術，一直都挺好的，怎麼又復發了？二姊怎麼得了硬皮症？還有你堂哥，肌肉萎縮？他喜歡用木頭做日用品或者藝術品，這下不是廢了嗎？堂姊去世一年多了，堂姊夫還掉眼淚，身體也不大好。」

聽到奶奶一連串的憂慮，爺爺附和道：「是呀，年紀大了，病都找上來了。」

凱莉擔心他們兩個一唱一和一起不開心，那就慘啦，這樣開車幾個小時，要把小孩憋悶死啊。

爺爺一邊注意安全駕駛，一邊開導奶奶：「那麼多壞消息，怎麼辦呢？還好，大姊是個女強人，30年前得癌症 沒有擊垮她，今天也沒有呢。她已經安排了最好的治療計畫。平時照舊忙她的社會活動，活躍得很呢。」奶奶也露出笑容：「我這個姊姊，從小就很優秀。」

爺爺繼續誇：「二姊是虔誠的基督徒，幾年前還參加去南美傳教，為此專門學了西班牙語。現在用西班牙語幫助新移民 ，真了不起。」奶奶也忍不住稱讚：「她的花藝也大有進展，今年當上花藝協會主席。什麼也沒耽誤。」

爺爺也要誇誇自己的堂哥：「堂哥現在要靠手扶住欄桿才能上下樓梯了。可是他給我們看了最新作品呢，那個用整塊木頭做出來的海豚茶几，真令人嘆為觀止。他還去健身房鍛鍊呢。」

「大家都很樂觀，就是你的堂姊夫令人擔心。」奶奶看看爺爺。

「堂姊不僅是他的妻子，還是朋友，是靈魂伴侶。他們結婚50年，彼此相伴，這個傢伙很幸運啊。你說呢？堂姊去世，他自然需要一段時間調整心情。他也很努力，你看到他的旅行攝影作品吧？去了很多地方啊。」

奶奶還是擔心：「他有點糊塗啊？郵輪旅行忘了帶護照，手機被駭客 攻擊也不知道。」

爺爺說：「還好他們的兒子住在附近，今天也來了，馬上幫他解決駭客問題。」

奶奶終於露出笑容：「變老是難以避免的，也不能操心太多呀。要學習樂觀面對呢。」

凱莉適時插嘴：「爺爺奶奶有我這個開心果呢！」

「哈哈哈！」大家都笑起來。