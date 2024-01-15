新年快樂！新的一年開始了。剛過去的一年非常幸運，年底俄勒岡州 的天氣不是太冷也沒有下雨和雪，過得很充實也很開心。

跨年的時候我去聽了俄勒岡交響樂團的演奏會。為了迎新年，樂團演奏了貝多芬的第九交響曲。全曲一個多小時的演奏，樂隊一氣呵成，把這首最著名的古典音樂演繹得淋漓盡致。當第四篇章的《歡樂頌》音樂響起，四名獨唱歌手歌聲激昂高暢，後台的合唱隊配合得當，獨唱合唱相得益彰，現場氣氛熱烈高漲，我也忍不住跟著哼唱了起來。最後，當《友誼地久天長》的音樂響起，五彩的氣球 從屋頂飄落，給了現場的觀眾最大的歡喜。

《歡樂頌》和《友誼地久天長》是新年的經典曲目，希望新的一年充滿快樂和溫暖。看演出前，我還在波特蘭市開拓者廣場的聖誕樹旁拍照留影。其實，在波特蘭生活了多年，我還沒有認真欣賞過廣場的巨大聖誕樹，因為往年冬天晚上都太冷了，沒有特意來廣場看聖誕的燈光。今年終於藉著看演出的機會，完成了觀賞廣場聖誕樹的心願。

為慶祝元旦，我們做了中日結合的新年早餐。我們既有中國新年吃的魚和年糕，還吃了日本 新年的御節料理。就像「魚」有著「年年有餘」的意涵，御節料理的每一道菜也有對新年的祝願。比如我最愛吃的蛋卷 「伊達卷」，它的形狀像書卷，所以有學業進步的寓意；還有甜甜的栗子，外形如金元寶，有恭喜發財的意思。

早飯後，一如既往我們去爬山了，喜歡每年都在元旦那一天步步登高，希望今年也能更上一層樓。我們還去了日本花園遊玩，看到入口處的新年裝飾「門松」，讓我想起了小時候在日本過年的情景。時光在流逝，美好的願望從未改變，希望二零二四年世界沒有災難，充滿和平，自己的內心和周圍都充滿了美好。