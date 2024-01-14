我最近參加了一個比賽，是一個編程比賽。我和另外七位同學一起代表我的中學和其他十七所學校競爭。這個比賽是三小時長，競爭對手需要編碼一個「項目」，然後交給比賽評委。

比賽時，我很緊張。上一次的比賽我也有參加，但是我們的團隊做得不好，所以我想這次比賽能做好。

首先，要完成一個有難度的小測驗才能進行下一步。下一步則根據比賽的要求構建代碼，去搶競爭對手的領域。經過三個小時激烈而漫長的比賽，我們最後得到了第五名。這是個不錯的成績，因為總共有十八所學校參加。

通過這次的經驗，希望下一次能得到更好的成績。

陳泰霖（長島 慈濟人文學校）

說到考試，相信很多人跟我一樣都不喜歡它。每次考試，我都會有些緊張，因為不知道出的題目是不是有複習到，就怕自己沒考好。

曾經有一次數學考試，我以為自己都會，所以沒有花很多時間複習。考試當天我也覺得題目並不難，所以隨便寫寫就交卷，結果我的成績並不理想。我仔細一看，才發現自己粗心大意，錯了很多不該錯的題目。我告訴自己，下次絕對要小心做答，而且要仔細檢查。

自從上次學到教訓以後，隔週又有數學考試。這次我很認真複習與練習，考試前一晚沒有熬夜，當天早上吃了媽媽準備的豐盛早餐，不但腦筋清楚，也比較不會想睡覺，因此能好好思考並仔細檢查。之後出來的成績就很理想，爸媽和我都很開心。

雖然考試的成績並不是最重要的，但是它能告訴我們還欠缺什麼，並調整和改進，讓下次的成績有所進步。這些經驗，也將會成為我日後在生活上自我檢討與反省的目標。