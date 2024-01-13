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我愛冬天

伍潔鏵（紐約，人力中心中文學校）

我愛冬天，因為冬天讓我想起小時候的美好回憶。

記得小時候，每當下雪時，我都會和家人一起去公園滑雪，在雪地裡玩上幾個小時。我很享受那個時刻，一邊玩雪，一邊凝視天空，看著雪慢慢飄落到地上，我會伸出手去接一朵朵雪花，讓它在我手中溶化。有時雪下得很大，不能出去玩，爺爺就會用桶子幫我收集雪，讓我捏雪球、堆雪人，那是最好玩的日子。

冬天，也讓我想起歡樂的聖誕節。若在聖誕節前下一場雪的話，我就可以做雪天使。聖誕節是我最喜歡的節日，每家每戶門前的聖誕裝飾燈是如此漂亮和迷人，就像人們家中的藝術品一樣。

所以，我喜歡冬天。雖然寒冷，但到處是熱鬧的節日氣氛。

楊盧豪（紐約，人力中心中文學校）

當一片片雪花慢慢地、輕柔地落到地上時，你就知道冬天來了。凜冽的寒風急速吹向你的臉龐，令人顫抖。然而，家裡的溫暖和安全感，讓我感覺非常溫馨。冬天有寒假。我可以待在家看書和玩遊戲；望向窗外，街道上被白雪覆蓋的景色也很美。

冬天對我來說充滿回憶，小時候我喜歡玩雪，有時媽媽怕我感冒不讓我出門，我就偷偷跑出去，在雪地里裡玩上一會兒。我還記得有一次在公園，所有的孩子都在打雪仗，大家在寒風中跑來跑去，真是太有趣了！

聖誕節是冬季的一個歡樂節日，世界各地的人們都為之高興，尤其是小朋友可以收到聖誕禮物。聖誕節後，隨之而來的就是新年了。過年就是家人和朋友相聚在一起熱熱鬧鬧吃飯、聊天，其樂融融。

然而，我更期待的是中國新年的到來，謝謝因為我可以拿到紅包，真開心啊！這就是為什麽我愛冬天的原因。

聖誕節 天使

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