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報稅季月底開始 政府關門怎麼辦？IRS：確實會亂

買冰淇淋

成譯（俄勒岡州，春和學園）

有沒有在「Dairy Queen」餐廳吃過飯呢？你知不知道那裡有「Blizzard」？Blizzard是一種冰淇淋，但是它比一般的冰淇淋更好吃。弟弟多多最近在《世界日報》上又發表了一篇作文，所以按慣例為了慶祝作文發表，我們就又去吃了一次Dairy Queen的Blizzard。 

那是個周六，上完體操課，媽媽接上我和多多，就帶我們去買Blizzard。媽媽說：「這次你們試試自己買，我會給你們一人五塊錢。」

到了Dairy Queen，我和多多就先進到了店裡。我們看見牆上的菜單曾加了新的內容，仔細一看，原來Blizzard出了新口味！我好開心，多多一下子就決定了他想買的口味，他對店員說：「我能要M&M口味的Blizzard嗎？」店員便轉身開始準備多多的冰淇淋。

這時，我仍無法決定要買哪種口味，因為糖霜餅乾和草莓巧克力都是我的最愛。我想了很久，最後決定買草莓巧克力口味。剛好店員幫多多做好了他的冰淇淋，我就指著菜單說想要草莓巧克力口味的冰淇淋，店員答應一聲，接著就去準備我的冰淇淋了。

我低頭看了多多一眼，他正舔著他的冰淇淋，眼睛亮晶晶的。終於，我的冰淇淋也做好了，店員把冰淇淋遞給我。

回家的路上，我一直在想：糖霜餅乾和草莓巧克力哪種更好吃呢？草莓巧克力口味確實好吃，但我下次想選糖霜餅乾口味。希望我能很快發表一篇作文，就可以再去Dairy Queen了！

世界日報

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