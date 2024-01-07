記得暑假回台灣的時候，每天聽到垃圾車的音樂，我就趕快跑進家裡拿垃圾出來倒。左手拿著一般垃圾，右手拿著資源回收的寶特瓶還有紙盒，伴隨著鄰居間的互相問好，我跟爺爺在門口，等待著黃色垃圾車的到來。

垃圾車的離開，帶走了街道的髒亂，也帶來了清新的空氣。

啊！這裡就是我們生活的地方，可愛的地球。地球只有一個，我們ㄧ定要好好愛護他。日常生活中，我們可以有幾種方式來做環保。

第一步，多走路、少開車，減少空氣污染，也使身體更強壯。第二，少肉食、多護生，勤吃蔬菜，讓飲食更健康。第三，隨手關緊水龍頭，減少用電，不浪費資源。

在大家的相互幫助下，我們共同享受美好的藍天綠地。靜思語說：不只愛人，還要愛地球，土地平安，人才能平安。將心比心的珍惜地球上的每一塊土地，我們才能永保平安和快樂的生活。

鍾宜庭（紐約，慈濟人文學校）

我今天要談一個很重要的事情，就是如何保護我們的地球。

我們可以做些簡單的事情來幫助地球。比如說：少吃肉，多吃蔬菜和水果。這樣不僅可以保護動物，而且也可以保護地球。就像我們常說的：「少肉食，多護生；做環保，愛地球」。還有我們可以做一些環保的事情，比如分類垃圾，少用水和少用電，這樣也可以幫助地球變得更好。

最重要的是，愛護地球就是愛護我們自己的家。我們可以和家人一起騎自行車，多走路，少開車；也可以多種樹，讓家變得更美麗。 讓我們一起努力，做環保小專家，保護我們美麗的地球。