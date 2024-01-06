我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加航空起飛後整片窗戶飛走 緊急降落波特蘭

拜登展開2024年造勢 賓州演說狂轟川普「失敗者、有病」

最喜歡的一本書

李莎（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的一本書叫《火候》（英文名：With the Fire On High）。書的內容是我關於一位大廚教學生們怎樣菜的。

書的主角叫愛茉莉，她參加了學校的烹飪課。愛茉莉的家人一向喜歡美食，自從她參加了烹飪以後，常常把課堂上學到的烹飪技巧用在家裡的餐點上，家人們吃到了她煮的各種美味的美食以後，都非常開心。大家都讚揚她，讓她對自己的烹飪興趣更加濃厚，也大大增強了烹飪的自信心。

後來，大廚帶著愛茉莉和一位同學到西班牙大廚師的餐館裡，她們在那裡實習了一個月。在這一個月之中，大廚讓她兩人在餐館裡常常煮一些菜給客人吃，得到了很多客人的好評！

故事到這裡結束了。可是，我覺得它是一個非常有意思的故事，這個女孩從烹飪中學習到了技巧、專注、自信和成功。

李菲菲（紐約，人力中心中文學校）

 在我讀過的所有書中，我最喜歡看的書是《小屁孩日記》。為什麽《小屁孩日記》是我最喜歡看的書呢？因為這本書很有趣，而且它由很多個不同的故事組成，是一本連環系列故事書。

第一本書是關於主角Greg， 重點介紹Greg和其他角色的關係。這一系列的書是我讀過的所有書中唯一令我喜歡的書，每本書的主題都集中在封面上，就像遊走過來的樂隊一樣。

我真的很喜歡這個系列，每當我看完上一冊，總是迫不及待地期待著這個系列的新書。

上一則

寒天極地覓美食

下一則

馬蜂窩

延伸閱讀

大莊家 溫拿情不變說再見演唱會 即起售票

大莊家 溫拿情不變說再見演唱會 即起售票
海濱煙花、音樂美食派對… 南加多場跨年倒數迎2024

海濱煙花、音樂美食派對… 南加多場跨年倒數迎2024
花車遊行鼓樂鳴 銅管樂隊儀仗隊亮眼登場

花車遊行鼓樂鳴 銅管樂隊儀仗隊亮眼登場
花車遊行鼓樂鳴 銅管銀笛愛國情

花車遊行鼓樂鳴 銅管銀笛愛國情

熱門新聞

「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文化部指定為國寶。（本報資料照片）

委屈了16年 故宮「蘇軾書赤壁賦」終於當上台灣國寶

2024-01-04 23:00

來美國十年有感

2023-12-31 01:00

父女情緣

2024-01-01 01:00

沒有漂亮又忠實的女人嗎？

2024-01-02 01:01

學到教訓

2024-01-02 01:00

不要等待以後

2023-12-29 01:00

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍