我最喜歡的一本書叫《火候》（英文名：With the Fire On High）。書的內容是我關於一位大廚教學生們怎樣菜的。

書的主角叫愛茉莉，她參加了學校的烹飪課。愛茉莉的家人一向喜歡美食，自從她參加了烹飪以後，常常把課堂上學到的烹飪技巧用在家裡的餐點上，家人們吃到了她煮的各種美味的美食以後，都非常開心。大家都讚揚她，讓她對自己的烹飪興趣更加濃厚，也大大增強了烹飪的自信心。

後來，大廚帶著愛茉莉和一位同學到西班牙大廚師的餐館裡，她們在那裡實習了一個月。在這一個月之中，大廚讓她兩人在餐館裡常常煮一些菜給客人吃，得到了很多客人的好評！

故事到這裡結束了。可是，我覺得它是一個非常有意思的故事，這個女孩從烹飪中學習到了技巧、專注、自信和成功。

李菲菲（紐約，人力中心中文學校）

在我讀過的所有書中，我最喜歡看的書是《小屁孩日記》。為什麽《小屁孩日記》是我最喜歡看的書呢？因為這本書很有趣，而且它由很多個不同的故事組成，是一本連環系列故事書。

第一本書是關於主角Greg， 重點介紹Greg和其他角色的關係。這一系列的書是我讀過的所有書中唯一令我喜歡的書，每本書的主題都集中在封面上，就像遊走過來的樂隊一樣。

我真的很喜歡這個系列，每當我看完上一冊，總是迫不及待地期待著這個系列的新書。