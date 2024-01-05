你們有收過什麼禮物嗎？我收過很多很多的禮物，有整套的精采故事書、有美麗的相框、有漂亮的公主裙，還有我愛不釋手的LEGO樂高積木⋯⋯在這大大小小禮物中，令我最珍惜也最難忘的禮物，就是我生日時媽媽送給我的Loopy兔毛絨公仔。

去年我過生日的前幾天，媽媽對說：「寶貝啊，過幾天就是你的生日啦，你想要什麼禮物呢？」我說：「只要是媽媽送我的，我就喜歡。」媽媽又說：「那就是生日那天給你個驚喜吧！」我開心地跟媽媽說好。

那天晚上，我怎麼也睡不著，老是想著媽媽會送我什麼禮物。

時間過得很快，轉眼就到我的生日了，那天，媽媽送上了我最喜歡吃的芒果蛋糕，還請爸爸、姊姊早點回家，與我一起切蛋糕慶祝。可是我的禮物遲遲沒有出現，我心想：媽媽是不是忘了禮物？不是說要給我驚喜嗎？但是蛋糕都吃完了。眼看驚喜似乎沒了，我有點不開心地回房間。

正當我心裡不高興時，媽媽走進我房間，手中拿著loopy兔毛絨大公仔，我簡直不敢相信自己的眼睛，媽媽準備的禮物竟然是我最喜歡的loopy公仔！這隻胖胖的大頭兔，樣子憨厚可愛，軟綿綿又蓬鬆，好溫馨舒適。我興奮地撲向媽媽，緊緊地擁抱著她，連聲道謝：「謝謝媽媽！謝謝媽媽！」

如今，這件禮物放在床頭已經陪伴我一年多了，每當在我睡覺時，它就像媽媽陪伴我，向我輕輕的撫摸說，「孩子累了，好好睡一覺」。

這不僅僅是一件生日禮物，它還飽含著媽媽對我的愛，所以這是我最難忘的禮物。