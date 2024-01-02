二零二三年的寒假從十二月十八日開始，到一月三日結束。我和我的家人沒有任何假期計畫，因為今年我們已經度過了很多假期。既然我們哪兒也不去，我就留在家裡做我自己的事。

聖誕節 來臨之前，我已經想好要做薑餅。我很喜歡烘焙，但是我從未做過薑餅，所以這將是我第一次做，我覺得這會是一次有趣且全新的體驗。

我和媽媽都非常喜歡聖誕節，所以除了準備聖誕節的食物以外，我我們還看了很多聖誕電影。

聖誕節前夕，我的家人和我表弟的家人會去外婆家慶祝，我們一整天都會享用美味的小吃和正餐。並且，我外婆的弟弟也遠從香港 過來跟我們一起慶祝。我和我的表弟們在外婆家看了好幾部電影，也玩了不少遊 戲。那天晚上，我們吃了一頓豐盛的家庭晚餐。晚飯後，我們家有玩白象的傳統。如果你不知道什麽是白象，那就是一個交換禮物和偷禮物的遊戲。我今年我終於收到一份好禮物，因為在過去的幾年裡，我拿到的禮物都不是那麽好，讓我有一點點失望。玩完白象以後，我們會打開家人送的禮物，然後回到各自的家。

聖誕節那天，我和哥哥必須等到每個人都醒來才能打開我們的禮物。看到每個人都得到了什麽樣的禮物很有趣。在這之後，我們通常不會做任何其他事情。

而新年前夕，我和家人喜歡熬夜等待倒計時。在那段時間裡，我們通常會吃一些零食，並出去玩一會兒。在剩下的假期中，我想我有很大的機率會躺在我溫暖的床上，看很多很多的影片。